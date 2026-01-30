Stanici metra C s vestibulem déčka spojí na Pankráci podchod, začíná stavba druhé části

  17:36
Pražský dopravní podnik (DPP) začne v pondělí s výstavbou druhé části podchodu pod ulicí Na Pankráci, který propojí stanici metra C Pankrác s vestibulem budoucí stanice linky D. Práce přinesou od nedělního podvečera do konce roku dopravní omezení ve zmíněné ulici, která bude zúžena.
První polovinu podchodu již DPP vybudoval při rekonstrukci stanice metra Pankrác, od konce loňského roku ji mohou cestující využívat při přestupu na tramvaj. Druhá část bude pokračovat směrem k budoucímu vestibulu Gemini stanice metra Pankrác D.

Kromě podchodu začne DPP příští týden stavět také samotný vestibul, jehož základ již vznikl při výstavbě stejnojmenné kancelářské budovy.

Od nedělních 17:00 do konce roku si práce podle mluvčí DPP Anety Řehkové vyžádají uzavření části ulice Na Pankráci ve směru do centra v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Strži a Hvězdova.

„Doprava bude v režimu 1+1 v tomto úseku převedena do pásu směr z centra. Autobusová linka 134 bude od neděle 1. února 2026 od zahájení denního provozu vedena po odklonové trase,“ uvedla Řehková.

Autobusy 134 pojedou od neděle v úseku Zelená Liška - Sídliště Pankrác ulicemi Na Strži a Milevská. Zastávky Pankrác pro linku budou umístěny v ulici Na Strži, obdobně zastávky Sídliště Pankrác budou po dobu výluky pro oba směry linky 134 umístěny v Milevské ulici v zastávkách linky 193.

30. ledna 2026  17:36

Na Břevnovských kolejích hořelo, hasiči evakuovali skoro 140 lidí

Hasiči evakuovali koleje v Praze na Břevnově kvůli požáru pokoje. (30. ledna...

Skoro 140 lidí evakuovali hasiči v noci na pátek kvůli požáru pokoje na vysokoškolských kolejích v Praze na Břevnově. Jednoho člověka ošetřili zdravotníci. Výše škod a příčina požáru zatím nejsou...

30. ledna 2026  8:07

Na Rakovnicku vyprostili havarovanou cisternu, silnice zůstane dál zavřená

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár se podařilo v pátek ráno vyprostit a odtáhnout cisternu s naftou a benzinem, která tu havarovala ve čtvrtek. Kvůli sanaci uniklých pohonných hmot ale zůstane silnice I/27...

29. ledna 2026,  aktualizováno  30. 1. 7:51

