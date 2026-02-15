„Přiznání nemusí končit pokutou.“ Revizoři jsou i nápomocní, nejvíc je štve lhaní

Denně je v terénu stovka přepravních kontrolorů. „Padesát dvojic na celou Prahu, to je jako nic,“ poznamenává jejich šéf Jakub Pekárek, vedoucí oddělení Přepravní kontrola.
„Třetina revizorů pracuje v metru, třetina v autobuse, třetina v tramvajích, ale není to tak, že by se někdo specializoval třeba na tramvaje nebo na nějaký konkrétní úsek. Jsou každý den jinde,“ podotýká Pekárek.
Černý pasažér se revizora snažil umluvit, ale marně. V pokusu odejít mu kontrolor zabrání. Za to ho dotyčný zasype přívalem těch nejhorších nadávek, až se cestující otáčejí.