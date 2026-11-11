Do akce se v pátek 13. listopadu může zapojit veřejnost. Stačí si obléknout pyžamo a nastoupit do prvního vagónu soupravy, který bude možné využít také na dalších stanicích podél trasy, uvedl na Facebooku Dům Ronalda McDonalda.
Akce startuje spojem v 9:13 ze stanice Depo Hostivař. Zájemci se mohou přidat na celé trase, cílovou stanicí bude v 9:44 Nemocnice Motol. V jejím areálu se nachází Dům Ronalda McDonalda, který poskytuje zázemí rodinám vážně nemocných dětí.
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Seznamovací vagony metra vyjedou v sobotu, lidé je však sotva poznají
Organizátoři chtějí prostřednictvím netradiční jízdy připomenout, jak důležitá je pro malé pacienty i jejich blízké vzájemná podpora a možnost zůstat během náročné léčby spolu.
Organizátoři zvou k účasti jednotlivce, rodiny, přátele i pracovní kolektivy. Pyžamo se tak na jeden den stane nejen neobvyklým oblečením do městské hromadné dopravy, ale také symbolem podpory dětem, které musí trávit čas v nemocnici.
Již dříve metro zajistilo tzv. seznamovací vozy. Ony „komunikační vozy“ jak je podnik nazval byly určený pro všechny, kdo si třeba jen budou chtít zkrátit cestu konverzací či navázáním kontaktů.