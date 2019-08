Nové eskalátory metra jsou pomalejší, než žádá norma. Bdělost hlídají madla

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Maximální povolená rychlost eskalátorů, kterou stanovuje aktuálně platná norma ČSN EN 115, činí 75 cm/s. V pražském metru ale vozí cestující hned čtyřmi rychlostmi - 90, 75, 65 a 50 cm/s.

Ačkoliv je maximální rychlost podle norem 75 cm/s, zdaleka nejvíce eskalátorů jezdí tou o deset centimetrů za sekundu nižší. Takových schodů je v pražské podzemce z celkového počtu 268 hned 210. Patří mezi ně i ty nejdelší na Náměstí Míru, kde cesta trvá opravdu dlouho.

„V době, kdy se instalovaly některé eskalátory, výrobce nenabízel rychlost 75 centimetrů za sekundu. To je jeden z důvodů. Jinak dneska už výrobci běžně dodávají eskalátory v horní hranici 75 centimetrů za sekundu,“ vysvětluje Petr Vondráček, který pracuje v pražském dopravním podniku jako vedoucí služby Dopravní zařízení.

Rychlostí 75 cm/s jezdí v pražském metru zatím jen eskalátory na Andělu, Karlově náměstí a Náměstí Republiky. Tedy ty, kde nedávno dělníci odstranili původní hnědé sovětské a nahradili je těmito. Dopravní podnik ale plánuje jejich zpomalení.

„V těchto případech jsme instalovali eskalátory s možností snížení této rychlosti na 65 centimetrů za sekundu. Je to proto, že chceme mít možnost případné reakce na předpokládaný vývoj evropských norem, abychom mohli rychlost snížit, a to jen přepnutím,“ říká Vondráček.

K přepnutí ale může dojít ještě dřív, než případná nová norma vznikne. Dopravní podnik preferuje nižší rychlost, aby šetřil.

„Pakliže bychom viděli, že přepravní kapacita je dostačující, tak kvůli úsporám energie budeme snižovat i rychlost. Čím nižší rychlost, tím menší spotřeba energie, a samozřejmě tím i menší opotřebení. Vždycky je výhodné mít tu rychlost co nejnižší,“ popisuje vedoucí.

Nutno dodat, že rychlé sovětské eskalátory měly už při uvádění na český trh výjimku, aby mohly jezdit 90 centimetrů za sekundu. Maximální povolená rychlost byla i tehdy 75 cm/s. Výjimka má neomezenou platnost, takže není problém, že ve 12 stanicích stále tyto rychlé eskalátory jezdí. Nicméně postupně mizí.

Vypadá to ale, že Praha všechny neodstraní tak rychle. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) totiž začátkem roku oznámil, že sovětské schody se mu zdají spolehlivější a není podle něj důvod s výměnami tolik spěchat.

Podle Vondráčka z dopravního podniku jsou však nové schody bezpečnější. Nastoupit na pomalejší je snazší a navíc pravděpodobnost sevření nohy je u nových díky menším štěrbinám minimální. Není to ale jediný důvod pro výměnu.

„Je to obecně o obnově technologií. Reagujeme nejen na vývoj norem, vývoj zařízení ve světě, ale i na energetickou náročnost a samozřejmě i na náročnost provádění údržby, protože u ruských eskalátorů jsou některé celky velmi těžké a jejich výměna, případně oprava, je mnohem složitější,“ říká Vondráček.

Zdaleka nejpomalejší eskalátory jezdí na Můstku, Smíchovském nádraží, Náměstí Republiky a na Palmovce. Je jich v celé síti celkem šest a jsou to ty podchodové, které vyvezou cestující až na povrch, zpravidla tedy na ulici. Dopraví je tam rychlostí půl metru za sekundu, tedy rychlostí, při které dopravní podnik nejvíc ušetří.

Kvůli úsporám zůstávají některé eskalátory vypnuté

Dopravní podnik se snaží předcházet opotřebení schodů i tím, že ačkoliv ve stanicích jsou obvykle troje, jedou zpravidla jen dvoje.

„Jedním z důvodů je třeba provozní odstávka, ale také snaha o vytíženost, abychom neprovozovali eskalátory řekněme jen s poloviční zátěží nebo téměř bez zátěže. Energetická náročnost by byla zbytečně vysoká, a tím bychom zbytečně utráceli,“ říká Petr Vondráček.

Bonusový eskalátor pouští staniční personál v případě, že v se před schody tvoří fronta ještě tehdy, kdy v daném směru přijede další souprava metra.

Schody se ale opotřebovávají i tím, že lidé zatěžují hlavně jednu stranu. Tedy tu pravou, kde stojí.

„Má to částečný vliv. Na jedné straně dochází k většímu opotřebení tažného řetězu, případně dráhového systému. Ale není možné říct, že je to ve všech případech stejně porovnatelné opotřebení. Je to i podle toho, jak jsou lidé zvyklí na eskalátoru chodit,“ popisuje vedoucí.

Zajímavostí je, že madlo jezdí jinou rychlostí. To není chyba výrobce, ale jeho záměr.

„Snaží se o zvýšení bdělosti cestujícího na eskalátoru. Odchylka je kolem dvou procent. Cestující to nutí přehmátnout, a tím pádem skutečně dávat pozor,“ dodává Vondráček.

Proto také například v některých obchodních centrech madlo eskalátoru ještě navíc i cuká.