Metro C mezi stanicemi Letňany a Nádraží Holešovice stálo, do kolejí spadl člověk

Provoz pražského metra na lince C mezi zastávkami Letňany a Nádraží Holešovice zastavil v úterý večer pád člověka do kolejí ve stanici Kobylisy. Omezení platilo od úterních 19:12 do 19:50. Mluvčí pražského dopravního podniku původně předpokládala až hodinovou výluku. Doprava byla přerušena v obou směrech a podnik zavedl náhradní autobusovou linku XC.