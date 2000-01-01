náhledy
Stanice metra A Flora se od pondělí uzavře na přibližně deset měsíců kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Práce zahrnují celkovou modernizaci stanice a hloubení nových šachet pro výtahy či výměnu eskalátorů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Soupravy budou stanicí po dobu uzávěry pouze projíždět sníženou rychlostí, zcela uzavřen bude také vestibul i podchod pod Vinohradskou ulicí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hlavním cílem rekonstrukce, kterou provádí sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, je kompletní modernizace stanice a vybudování jejího bezbariérového zpřístupnění.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Součástí prací je také výměna původních, více než 45 let starých tříramenných sovětských eskalátorů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Po úplném uzavření stanice se naplno rozeběhne odstrojování v celém rozsahu. Podle Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) přijde na řadu jako první demontáž eskalátorů a jejich strojovny.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zhotovitelé mají na realizaci prací zhruba deset měsíců. V tomto období provedou také sanace průsaků ve všech částech stanice, vybudují nové podpůrné zídky a instalují nové pohyblivé schody včetně strojovny.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Součástí rekonstrukce je také výměna desítek kilometrů kabelových rozvodů slaboproudu i silnoproudu, vzduchotechniky, osvětlení za moderní LED technologie, kamenných obkladů stěn a obnova elektrorozvodny.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Design stanice se ale příliš měnit nebude, dostat by měla původní podobu z 80. let.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Opětovné nastrojení a její uvedení do provozu je naplánované na přelom listopadu a prosince 2026. Na bezbariérové zpřístupnění si ale cestující budou muset ještě počkat. Podle plánů dopravního podniku by mělo být hotové až na začátku roku 2028.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Podle DPP je nyní bezbariérových 48 z 61 stanic. Naposledy přibyla stanice Radlická na lince metra B.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Podle generálního ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Ladislava Urbánka se tím zvýší i bezpečnost cestujících, protože ve stanici Flora přibude další úniková cesta v krizových situacích.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Po celou dobu uzávěry nebude možné využívat ani vestibul stanice a podchod pod Vinohradskou ulic, takže uzavřeny zůstanou rovněž tamní obchody a veřejné toalety.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Přípravné práce na modernizaci stanice probíhají už od začátku října 2025. V současnosti jsou kompletně odstrojeny podhledy ve vestibulu stanice a v podchodu pod Vinohradskou ulicí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na nástupišti byly odstraněny obklady stropů a zdí za kolejišti. Paralelně také pokračují práce v neveřejných technických částech stanice a na povrchu probíhá hloubení stavební jámy pro budoucí výtahovou šachtu a nouzové schodiště.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Aktuálně je vyhloubeno necelých 10 metrů z celkem 22,“ uvedl v tiskové zprávě DPP.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Stanice Flora slouží cestujícím na lince A prakticky beze změn od roku 1980.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Od svého zprovoznění neprošla žádnou větší rekonstrukcí a generální oprava přichází po více než 45 letech provozu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Během uzavírky DPP doporučuje cestujícím využívat sousední stanice metra Želivského nebo Jiřího z Poděbrad.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
K dispozici budou také pravidelné tramvajové linky – z Náměstí Míru linky 10, 11 a 16, ze stanice Jiřího z Poděbrad linka 13 a ze Želivského linka 16.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ve fázi projektové přípravy je podle DPP budování bezbariérového přístupu i ve stanicích Hradčanská, Křižíkova a Náměstí Republiky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA