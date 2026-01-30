OBRAZEM: Odhalená Flora. Stanice metra před roční rekonstrukci ukázala útroby

Autor:
  16:32
Stanice metra A Flora se od pondělí uzavře na přibližně deset měsíců kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Práce zahrnují celkovou modernizaci stanice a hloubení nových šachet pro výtahy či výměnu eskalátorů. Podívejte se, jak to ve stanici vypadá dva dny před uzavřením.
Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Miliardář Pelc čelí obžalobě kvůli smrtelné nehodě, hrozí mu až šest let vězení

Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...

Miliardář Zdeněk Pelc byl obžalován kvůli loňské nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Pelcův vůz se čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl....

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

ONLINE: Ml. Boleslav - Bohemians 2:2, třetí gól v rychlém sledu střílí domácí Buryán

Sledujeme online
Lukáš Hůlka z Bohemians slaví gól proti Mladé Boleslavi.

Jen tři body od dna tabulky jsou po podzimu fotbalisté Mladé Boleslavi. Teď je v rámci 20. kola Chance Ligy čekají Bohemians. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

31. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  16:41

V Králově Dvoře vjel náklaďák na přejezd, vlak se podařilo zastavit včas

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

V Králově Dvoře na Berounsku odpoledne musel zastavit vlak kvůli nákladnímu vozidlu na železničním přejezdu. Nikomu se nic nestalo, řekla ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Provoz...

31. ledna 2026  15:10

Poradce ve Slavii? Ať si každý představí, co chce. Na NHL teď Eliáš nemá čas

Premium
HC Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga. Slávistický sportovní...

Téměř celou svoji hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí Patrik Eliáš v Česku. V listopadu 2023 se třebíčský rodák a bývalý vynikající útočník New Jersey Devils stal součástí...

31. ledna 2026

Na Nymbursku hořel rodinný dům. Plameny zasáhly střechu i vnitřní prostory

Hasiči zasahují u požáru rodinného domu v Dobšicích na Nymbursku. (31. ledna...

V Dobšicích na Nymbursku hořel v sobotu ráno rodinný dům. Plameny zasáhly vnitřní prostory i střechu, událost se obešla bez zranění. Hasičům se již požár podařilo zlikvidovat, škoda ani příčina však...

31. ledna 2026  12:53

Středočeské silniční pasti. Pomohly by lampy, nadjezd i opatrnost, míní experti

Střet dvou aut u Poděbrad způsobil hromadnou nehodu. (15. ledna 2025)

Dopravní experti představili 10 nejrizikovějších úseků na středočeských silnicích. Nacházejí se na dálnicích i křižovatkách. Jedna z nich je na rušné silnici první třídy u Hobšovic na Kladensku....

31. ledna 2026  11:37

Na kafe a buchtu k babičkám i dědečkům. Staré škole vdechli život senioři

Mária Slepičková patří k personálu kavárny Stará škola na pražském Andělu.

Stará škola z roku 1857 je nejstarší zachovaná školní budova na pražském Smíchově. Teď se tu scházejí hlavně senioři. V budově totiž sídlí stejnojmenná kavárna, kde obsluhují pouze lidé padesát pět...

31. ledna 2026

Z Eibaru do Sparty. Fotbalistka Pěčková se po roce a půl vrací do Česka

Alena Pěčková, posila Sparty.

Novou posilou fotbalistek Sparty je krajní obránkyně či záložnice Alena Pěčková. Od léta 2024 působila ve španělském Eibaru. Sparťankám bude k dispozici i na úvodní zápas čtvrtfinále Evropského...

30. ledna 2026  21:37

Kauza řidičáků v Černošicích. Soud uvalil vazbu na všech 16 obviněných

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

Obvodní soud pro Prahu 2 poslal v pátek do vazby všech 16 obviněných v kauze údajně nezákonného získávání řidičských průkazů na černošickém úřadu. Uvedla to Česká televize, které to řekla mluvčí...

30. ledna 2026  12:20,  aktualizováno  18:53

Stanici metra C s vestibulem déčka spojí na Pankráci podchod, začíná stavba druhé části

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Pražský dopravní podnik (DPP) začne v pondělí s výstavbou druhé části podchodu pod ulicí Na Pankráci, který propojí stanici metra C Pankrác s vestibulem budoucí stanice linky D. Práce přinesou od...

30. ledna 2026  17:36

Složité tažení proti reklamě. Plachty mizí pomalu, firmy proces zdržují přes soudy

Premium
Vizuální smog[. Město rozšířilo zákaz reklamních plachet z historického centra...

Přestože jsou reklamní plachty v památkové rezervaci už pátý rok zakázané, na pražských domech zůstávají, i když za to hrozí pokuty ve výši 500 tisíc korun. Plachty magistrát povoluje pouze na...

30. ledna 2026

Petice proti výměně osvětlení šíří zkreslené informace, říkají odborníci

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. února 2019)

Část odborníků nesouhlasí s peticí, která požaduje zastavení výměny pražských sodíkových lamp veřejného osvětlení za LED svítidla se studenějším světlem. Odborné sdružení Společnost pro rozvoj...

30. ledna 2026  15:52

