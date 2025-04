Na metro D si Pražané ještě počkají. Bobtná i odhad jeho ceny

Nejnovější harmonogram totiž předpokládá dokončení metra D až do depa v Písnici na konci roku 2034, přičemž plán je zprovoznit celý úsek odsud až na Pankrác naráz.

Čtvrtá linka metra by se tak měla rozjet bezmála půl století poté, co město dokončilo trasu B. Přitom zprovoznění linek C a A od sebe dělily pouhé čtyři roky, vznik zelené a žluté trasy sedm let.

Posledním přídavkem do sítě metra bylo prodloužení trasy A až do Motola, dokončené v dubnu 2015. Tehdejší slavnostní otevření provázely vize, sliby, ale i slova o promarněné příležitosti.

Bez pomoci státu

„Pokud to bude možné, měl by s příští stavbou pomoci státní rozpočet,“ prohlásil tehdy před davem bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na konto budoucího metra D. Na prodloužení do Motola totiž stát, podobně jako na předchozí prodloužení, nepřispěl. Pomohla však Evropská unie.

Tehdejší náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) myšlenku rozvinul tak, že by město od státu potřebovalo na čtvrtou linku alespoň čtvrtinu, konkrétně 12 miliard korun. Zbytek pak mělo dodat město a opět z evropských peněz.

Taková představa se však bohužel ukázala bláhová hned v několika aspektech. Už v roce 2019 dopravní podnik spočítal náklady na metro z náměstí Míru až do Písnice na 73 miliard korun.

O dva roky později už to bylo 98 miliard a poslední odhad počítá dokonce se 120 miliardami, což vinou různých zpoždění také nemusí být konečná částka.

Praze také nakonec vůbec nikdo se stavbou nepomáhá. Stát celou věcí promlčel, nasměrovat do projektu evropské dotace se nestihlo. Praha si proto bude muset v budoucnu vzít úvěr od Evropské investiční banky.

„Bohužel, předchozí politické reprezentace na metru D neudělaly prakticky nic, a tudíž nebylo reálné stihnout termín finalizace stavby do roku 2023. Proto jsme tyto finanční prostředky EU využili například na výstavbu nových tramvajových tratí,“ vysvětluje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Na letiště vlakem

Otevření čtyř nových stanic metra A před deseti lety však provázela i lítost, že se metro prodloužilo jen do Motola. Snem mnohých totiž bylo cestování podzemkou až na letiště.

Tato myšlenka navíc ještě chvíli žila. V roce 2018 dokonce vznikla analýza, podle které by tento úsek vyšel na 27 miliard a jeho výstavba by i s přípravnými pracemi trvala jedenáct let. Z Motola by tak metro jezdilo přes stanice Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle, Staré Letiště na Letiště Václava Havla.

Přednost nakonec dostala rychlodráha, po které by měly na letiště zajíždět vlaky při cestách mezi Kladnem a Masarykovým nádražím a o níž se mluví už více než třicet let. Na obou koncích tratě se nicméně už pracuje a aktuálně se s dokončením počítá do roku 2030.

V mezičase alespoň hlavní město zlepšilo cestování na letiště tím, že nahradilo autobusy jezdící sem z Veleslavína delšími trolejbusy.

„Tříčlánkové vozy sice zajistí větší kapacitu a komfort pro cestující z Veleslavína na letiště, ale prodloužené metro na letiště by bylo lepší,“ okomentoval před rokem uvedení trolejbusů do provozu radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Propojení radiál

Když už ne metrem, propojuje se postupně západ metropole alespoň tramvajovou sítí. Před dvěma lety Praha prodloužila trať z Divoké Šárky na Dědinu, odtud by pak měly dál tramvaje pokračovat přes Pražský okruh až do terminálu Dlouhá Míle, který vznikne spolu s novou železnicí.

Rozšířit tramvajovou síť plánuje město také v okolí motolské nemocnice. Letos v únoru zastupitelé schválili změnu územního plánu, která umožní postavit tramvajovou trať spojující Motol s Vypichem.

Trať dlouhá 2,2 kilometru do konce desetiletí lépe propojí Řepy a Břevnov a také Prahu 5 a 6. Propojí se tak tramvajové radiály v Plzeňské a Bělohorské ulici. V současné době totiž kolem motolské nemocnice jezdí jen autobusy.