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Metro Opatov se možná až na rok uzavře, v okolí se bude masivně stavět

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  8:42
Stanice metra Opatov

Stanice metra Opatov | foto: ČTK

U stanice metra C Opatov v Praze 11 v úterý začala stavba roky připravovaného...
Podoba budoucího parkoviště na Opatově
Podoba budoucího parkoviště s parkem na Opatově
U stanice metra C Opatov v Praze 11 v úterý začala stavba roky připravovaného...
5 fotografií
Stanice metra Opatov se možná bude zavírat a zavřená může být až rok. Připustil to náměstek primátora Jaromír Beránek v souvislosti s plánovanými úpravami a výstavbou v okolí. Tou nejdůležitější je demolice a vybudování nového mostu nad stanicí, po kterém vede Chilská ulice. V budoucnu by tudy měla také vést tramvajová trať spojující Opatov se Spořilovem.

Stavba nového mostu by mohla začít v roce 2029, hotovo by mohlo být o dva roky později. Schválili to v pondělí pražští radní. Projektovou přípravu záměru bude mít na starosti Technická správa komunikací. Celkově by nahrazení konstrukce mělo podle odhadu vyjít na 1,3 miliardy korun.

Most se nachází nad stanicí metra, vede po něm čtyřproudá silnice a staví na něm autobusy MHD a příměstské dopravy. V prostoru pod ním jsou výstupy z metra a obchody.

Podle radními schváleného dokumentu dříve uskutečněná prověření zjistila, že konstrukce z roku 1980 je neopravitelná. „Jedinou možností je demolice stávajících konstrukcí a výstavba nového silničního mostu,“ stojí v materiálu.

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Nový most je podle dokumentu nutný také proto, že v okolí Opatova je v plánu rozsáhlá bytová výstavba a další úpravy v souladu s městem zpracovanou územní studií. Ta zahrnuje i vybudování tramvajové trati, která má napojit oblast Jižního Města na tramvajovou dopravu.

„V rámci nového mostu bude připraveno středové těleso pro budoucí tramvajovou trať, přičemž toto těleso bude zpevněné a pojížděné autobusy, využité v prvotní fázi pro provoz autobusů a Integrovaného záchranného systému,“ uvádí dokument.

Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka se práce zřejmě neobejdou bez omezení provozu metra.

„Myslím si, že bude zapotřebí udělat celkovou uzávěru celé stanice,“ řekl. Mohla by podle něj trvat zhruba rok. Dodal nicméně, že zástupci dopravního podniku nadnesli i možnost dočasného zavedení alternativního výstupu ze stanice, který se teoreticky dá zajistit.

„Ještě to bude předmětem jednání,“ uvedl náměstek. Případná uzavírka by se podle něj dala zkoordinovat s omezením provozu na lince C, která bude výhledově nutná kvůli nutným pracím ve stanici Kačerov.

Projektová příprava mostu by měla podle informací magistrátu vyjít na zhruba 80 milionů korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2029 a skončit v roce 2031.

Most je kvůli přítomnosti stanice metra ve správě dopravního podniku, který se spolu s magistrátem bude muset domluvit s nájemci obchodních prostor pod konstrukcí na ukončení nájemních smluv platných do roku 2034 nebo 2036.

„Snahy hlavního města Prahy a DPP o dosažení těchto dohod v minulosti nebyly bohužel nikdy zakončeny úspěchem,“ stojí v podkladech k usnesení radních.

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