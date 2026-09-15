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Stihnete příští metro? Kvůli běžcům na eskalátorech se mění odpočet na displeji

Autor:
  11:10
Upravené obrazovky s odpočtem času odjezdu příští soupravy metra (září 2026)

Upravené obrazovky s odpočtem času odjezdu příští soupravy metra (září 2026) | foto: PID

Úprava grafiky odjezdových tabulí v metru (8. září 2026)
Úprava grafiky odjezdových tabulí v metru (8. září 2026)
Upravené obrazovky s odpočtem času odjezdu příští soupravy metra (září 2026)
Upravené obrazovky s odpočtem času odjezdu příští soupravy metra (září 2026)
6 fotografií
Jak stíháte odjezd aktuální soupravy metra? A sledujete čas odpočtu odjezdu na informačních displejích? Ropid ve spolupráci s dopravním podnikem upravují zobrazování elektronických tabulí ve vestibulech či v přestupních tunelech jednotlivých stanic. Reagují na podněty cestujících.

Asi to při cestování metrem znáte. Stojíte nad eskalátory nebo procházíte přestupním tunelem a na displeji na stěně vidíte, za jak dlouho vaším směrem pojede další souprava a za jak dlouho ta po ní. Vidíte, že vlak jede za relativně dlouhou dobu.

Ale protože jste zvyklí na rychlejší tempo a třeba i chůzi po eskalátorech, dojdete na peron a co zjistíte? Že stíháte i odjezd soupravy, která na displeji už vůbec nebyla.

„Vím, že časy odjezdů vůbec neodpovídaly. Přestal jsem je tak zcela vnímat a byly pro mě jen zavádějící informací, protože skutečnost byla jiná,“ píše jeden z diskutujících na sociálních sítích.

Další přiznává, že si spočítá odjezd soupravy, která už není na displeji uvedená, a pak se rozhodne, zda se metro pokusí ještě stihnout. Podle jiného cestujícího byly časy odjezdu stanoveny „opravdu velmi velkoryse“. „Úpravu vítám. Metro má jet za 5 minut, sejdu schody na Hlaváku a metro přijíždí. Děje se to dost často. Jako kdyby tam nebylo metro příští, ale až to přespříští,“ přidává se jiný.

Úprava grafiky odjezdových tabulí v metru (8. září 2026)
Upravené obrazovky s odpočtem času odjezdu příští soupravy metra (září 2026)

A právě i tyto připomínky inspirovaly dopravce ke změně.

„Ladíme čas zobrazování odjezdu nejbližšího metra tak, aby se neskrývalo příliš brzo,“ řekl iDNES.cz mluvčí organizace Ropid Filip Drápal.

Původně byl totiž systém nastaven tak, že cestující by měl zobrazované metro stihnout, i když na eskalátorech celou dobu stojí.

„Jelikož ale víme, že velká část z vás po eskalátorech chodí, chtěli bychom interval zobrazování nejbližšího příjezdu metra upravit,“ konstatuje organizace.

Cílem opatření je, aby odpočet běžel až do doby, kdy lze metro bezpečně stihnout, aniž by lidé museli po eskalátoru chodit či běhat.

„Prostě upravit to tak, aby to bylo nastaveno na někoho, kdo po eskalátorech jde, ale neběží,“ upřesnil mluvčí Drápal.

Zní jako Jurinová, ale není to ona. Hláška v metru se změnila, ale kdo namluvil „její“ linku?

Změnou ale procházejí i samotné obrazovky s ukazatelem odpočtu času.

Nově jsou více vyladěny do barvy příslušné linky – zelená A, žlutá B, červená C. Mimochodem – obrazovky mají dokonce svůj název: IPOČ – tedy Informační Panel na Odbavovací Čáře.

Většinou jsou umístěny na začátku přepravního placeného prostoru, ale i v útrobách přestupních stanic.

I tady se ale názory diskutujících liší. Jedni grafiku chválí, jiní si myslí, že displeje jsou hůře čitelné.

Jak vnímáte displeje s odjezdy souprav vy?

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