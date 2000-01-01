náhledy
Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být hotové v první polovině roku 2026. Díky postupu prací na jižním vestibulu stanice Olbrachtova by se měl v polovině prosince částečně znovu otevřít uzavřený úsek ulice Na Strži.
Autor: Petr Hejna (DPP)
V prvním úseku linky D jsou kompletně vyraženy všechny traťové a technologické tunely, včetně spojky linek C a D. Stanice Olbrachtova je dokončena včetně obou eskalátorových tunelů vedoucích do budoucích severního a jižního vestibulu.
„Při výstavbě stanice zhotovitelé vyrazili celkem 61 160 metrů krychlových rubaniny, použili 1156 tun ocelové výztuže a více než 13 800 metrů krychlových litého betonu pro sekundární ostění,“ uvedl mluvčí Dopravního podniku hl. města Prahy Daniel Šabík.
„Zhruba 71 procent definitivního ostění prvního úseku linky D je již dokončeno,“ sdělil Šabík.
Ražby nyní pokračují ve stanici Pankrác D a zbývá jich dokončit méně než 16 procent.
Dokončení nosných konstrukcí jižního vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít ulici Na Strži mezi křižovatkami s ulicemi Antala Staška a Olbrachtova s jedním pruhem v každém směru, v původním levém pásu směrem do centra.
Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři nyní budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory.
Definitivní ostění jižní propojky stanice Olbrachtova. Tudy budou cestující vstupovat do podzemní části stanice, a to z ulice Antala Staška přes jižní eskalátorový tunel. Modré pruhy značí budoucí úroveň nástupiště.
Dopravní podnik také vybuduje část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.
Dělníci instalují výztuže do posledního výrubu stanice Olbrachtova v technologickém tunelu v budoucí neveřejné části stanice.
Vstup do vestibulu jih stanice Olbrachtova z ulice Antala Staška. Bude zde dvojice eskalátorů.
Dokončení a zprovoznění všech úseků metra D dopravní podnik aktuálně plánuje na podzim roku 2031.
Podle odhadů DPP z roku 2021 by měla nová linka metra vyjít na téměř 98 miliard.
Linka D má mít celkem deset stanic.
