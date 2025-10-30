|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř
Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté
Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...
Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu
K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...
Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah
Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...
Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka
Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...
Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8
Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...
Muže zaživa pohřbili v pražském parku, soud cizincům udělil výjimečné tresty
Soud uložil Arménovi Richardu Svobodovi a Moldavanovi Olegu Fedorovovi výjimečné tresty ve výši 28 a 25 let vězení. Podle pátečního nepravomocného rozsudku si restauratér Svoboda objednal odstranění...
Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší
Spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní a Varšavou po železnici bude lepší. Dopravci na těchto hlavních tratích přidají nové spoje. Od půlky letošního prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády,...
PVK zjišťují výskyt „věčných chemikálií“ PFAS v odpadních vodách
Látky, které se nerozkládají a hromadí se v životním prostředí i v lidském těle. Takzvané věčné chemikálie PFAS představují novou ekologickou výzvu. Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s...
Olomoucko tentokrát na Nymburk nevyzrálo, mistra táhl Sehnal
Nymburští basketbalisté vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně, na palubovce Olomoucka zvítězili 87:65. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal pomohl k výhře obhájců titulu 19 body včetně čtyř trojek z...
Auto se při pádu do řeky převrátilo na střechu. Vytahovali ho těžkou technikou
Ve čtvrtek krátce po půl čtvrté odpoledne sjel u obce Kácov ve Středočeském kraji osobní automobil do řeky. Přivolaní hasiči museli auto vytáhnout pomocí těžké techniky, využili k tomu vyprošťovací...
Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu
K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...
OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř
Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...
Kvůli stavbě Pražského okruhu hrozí kolaps dopravy. Omezí vlaky do Benešova
Kvůli výstavbě Pražského okruhu u Říčan se na dva týdny od 1. do 14. listopadu v pracovní dny omezí provoz vlaků na trati Praha-Benešov z důvodu budování přeložky. Vlaky budou muset projíždět...
Policie obvinila cizince, který se v Dalejském údolí pokusil znásilnit ženu
Policie zadržela a obvinila čtyřiačtyřicetiletého cizince, který je podezřelý z loupeže a pokusu o znásilnění osmatřicetileté ženy v Dalejském údolí ze začátku října. Obviněnému hrozí v případě...
Policie prověřuje požár průmyslových hal v Nehvizdech jako obecné ohrožení
Policie prověřuje rozsáhlý požár hal v Nehvizdech u Prahy z 22. října jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pracuje se všemi vyšetřovacími verzemi, nevylučuje ani úmyslné zapálení. Škoda byla odhadnuta...
Prodej pozemku, 3 705 m2
Jiřice, okres Nymburk
240 825 Kč
Hřbitov mezi halami. Město pozemky Škodě neprodá, pietní místo odcloní stromy
Léta se diskutovalo o tom, zda Škoda Auto koupí cenný pozemek, na kterém v Mladé Boleslavi od roku 1913 stojí hřbitov a který je halami automobilky obklopen. Automobilku trápí nedostatek prostoru v...
Dřel v pneuservisu, pak se Moník přeškolil a je čtvrté nejlepší libero na světě
Jakmile ve třiceti změnil Milan Moník post, změnila se i jeho kariéra. Když před devíti lety hrál ligu v Benátkách nad Jizerou, brigádničil v pneuservisu a vyměňoval gumy. Teď ho na duši, té jeho...