Provoz na lince C pražského metra stál. Ve stanici Ládví souprava usmrtila člověka

Nehoda se stala podle informací na webu pražského dopravního podniku ve stanici Ládví krátce před 9:30. Na místo vyjela posádka záchranářů s lékařem, kteří už ale sraženému nemohli nijak pomoci.
Pro cestující v úseku mezi stanicemi metra Letňany a Nádraží Holešovice nasadil dopravní podnik náhradní autobusovou linku XC. Zároveň odklonil tramvajové linky 3 a 17 na trasu Kobylisy - Ládví - Sídliště Ďáblice, aby posílil povrchovou dopravu.
Metro se v úseku podařilo znovu zprovoznit přibližně v jedenáct hodin, provoz byl přerušen asi hodinu a půl.
Loni v listopadu nepřežil muž střet se soupravou metra ve stanici Nádraží Holešovice. Třiatřicetiletý cizinec vstoupil do kolejiště a lehl si pod přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl. Provoz na lince C v úseku mezi stanicemi Ládví a Florenc byl přibližně dvě hodiny zastaven.