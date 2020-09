Kvůli poruše nejede část metra B, hasiči odvětrávají stanici Hloubětín

Informaci o mimořádné události zveřejnil Regionální organizátor dopravy ve 14:30.



„Z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení na lince B došlo k přerušení provozu metra v úseku Českomoravská a Černý Most. Všechny linky 3xx jsou prodlouženy z Černého Mostu do zastávky Lehovec, odkud lze využít tramvajové linky dále do centra na metro,“ napsal Ropid na Twitteru.

Za komplikacemi je zřejmě technická závada na soupravě metra ve stanici Hloubětín. Požár ve stanici nebyl.

„Přesnou příčinu zatím neznáme. Protože byla závada doprovázená zadýmením prostoru, z preventivních důvodů jsme požádali o součinnost hasičský záchranný sbor dopravního podniku,“ uvedl vedoucí komunikace podniku Daniel Šabík.