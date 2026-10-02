„Věřím, že díky dobré koordinaci jednotlivých stavebních etap se nám podaří stanici Libuš dokončit v předstihu tak, aby mohla být uvedena do provozu společně s prvním úsekem metra D v roce 2032,“ uvedl první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
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Další krok pro metro D. Dopravní podnik získal stavební povolení na stanici Libuš
Předpokládaná hodnota zakázky se odhaduje na zhruba 3,76 miliardy korun bez DPH. Základním hodnotícím kritériem je podle DPP ekonomická výhodnost nabídky, která bude s váhou 100 % hodnocena podle nejnižší celkové nabídkové ceny.
Úkolem vybraného dodavatele bude nejen postavit stanici a propojit ji s traťovými tunely, ale také osadit většinu technologií od kabelových rozvodů, přes vzduchotechniku, eskalátory, výtah, až po osvětlení a informační systém.
Nástupištní stěny, dopravní a řídící systém bude do stanice Libuš instalovat dodavatel systému automatického metra pro metro D a automatizaci linky C.
V neposlední řadě bude muset zhotovitele zrealizovat povrchové úpravy okolí stanice Libuš v koordinaci s výstavbou nové tramvajové tratě Libuš – Nové Dvory.
Výstavba stanice by měla trvat 54 měsíců od předání staveniště, tvrdí DPP. Jejím vybudováním se prodlouží nejkratší provozovatelný úsek metra D Pankrác – Nové Dvory o šestou stanici. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města.
Libuš je navržená jako hloubená stanice s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Orientována bude v severojižním směru a povede podél Novodvorské ulice zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor.
Jižní vestibul stanice vznikne u tramvajových zastávek Libuš, se kterými bude propojen podchodem pod Novodvorskou ulicí. Severní vestibul bude situován na východní straně Novodvorské ulice, zhruba mezi Machuldovou a Cuřínovou ulicí. Jeho součástí bude i výtah, který umožní bezbariérový přístup na nástupiště z uliční úrovně.
Součástí stanice bude také větrací objekt a nezbytné neveřejné prostory pro vzduchotechniku, elektrorozvodnu, jímky a další technologie.