Na Hradčanské skočila žena pod soupravu metra, část linky A nejezdí

  13:15aktualizováno  13:53
V Praze nejezdí metro na části linky A. Ve stanici Hradčanská skočila pod soupravu žena. Podle dostupných informací pád přežila a je v péči záchranné služby. Utrpěla těžká poranění. Metro nejede v úseku Náměstí Míru a Dejvická, pro cestující je zajištěna náhradní doprava.

Informaci o skoku ženy do metra ve stanici Hradčanská potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk. Podle něho skočila žena do cesty jedoucí soupravě. K incidentu došlo krátce před jednou hodinou odpoledne.

Ve stanici metra Anděl skočila žena pod soupravu, v nemocnici bojuje o život

„V péči máme ženu okolo 20 let, která utrpěla po pádu do kolejiště mnohočetná těžká poranění. Posádky slečnu vyšetřily, následně udělaly celotělovou stabilizaci, podaly silné léky proti bolesti,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Dodal, že žena bude převezena do traumacentra.

„Osoba byla vyproštěna a je v péči zdravotnické záchranné služby, velení na místě si přebral velitel z Dopravního podniku,“ sdělil redakci mluvčí pražských hasičů Vojtěch Řezáč.

Pád ženy pod metro ve stanici Hradčanská zastavil provoz na lince A. (2. prosince 2025)

Provoz metra je zastaven mezi stanicemi Náměstí Míru a Dejvická. „Náhradní povrchová doprava tramvajovými linkami a prodlouženými linkami 107 a 147 z Dejvické na Staroměstskou,“ píše Pražská integrovaná doprava na svých stránkách.

Jde už o druhý podobný případ v pouhých několika posledních dnech. V pátek skočila žena pod soupravu ve stanici metra Anděl. Těžce zraněná skončila v nemocnici.

Na Hradčanské skočila žena pod soupravu metra, část linky A nejezdí

