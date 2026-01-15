Oprava Českomoravské o víkendu omezí provoz metra, nepojede část linky B

Autor: ,
  16:57
Kvůli pracím na rekonstrukci stanice linky B Českomoravská nepojede o následujícím víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Stejná výluka se bude opakovat o víkendu 14. a 15. února. Podnik v době omezení zavede náhradní tramvaje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

O plánovaných výlukách informovala mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.

Dopravní podnik chce od začátku loňského roku uzavřenou stanici otevřít tak, aby ji mohli využívat návštěvníci mistrovství světa v krasobruslení, které se bude v blízké O2 areně konat od 24. do 28. března.

„Poslední dvě víkendové výluky související s modernizací stanice Českomoravská nám pomůžou tento termín dodržet,“ uvedl vedoucí odboru investic do metra DPP Daniel Veverka.

Stanice metra Českomoravská nové jméno nedostane. Důvod je podle radního prostý

Po oba víkendy pojede metro mezi stanicemi Zličín a Florenc standardně. V úseku na opačnou stranu bude mezi Vysočanskou a Hloubětínem jezdit kyvadlově jen po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín si cestující pokračující dále na Černý Most přestoupí mezi vlaky, které na sebe budou navazovat.

V době výluk DPP v denním provozu zavede náhradní tramvajovou dopravu XB v trase Florenc - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Poliklinika Vysočany - Nádraží Vysočany - Vysočanská.

Jako alternativní náhradní dopravu bude možné využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linka 8 bude v úseku Špejchar - Starý Hloubětín posílena, dodala mluvčí.

Nová Českomoravská se otevře v březnu. Dostane obklady od Maxima Velčovského

Rekonstrukce Českomoravské začala loni 6. ledna a měla trvat zhruba do konce loňského roku. Kvůli horšímu stavu konstrukcí se však práce protáhly. Kromě prodloužení také vícepráce znamenaly nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Opilý řidič naboural lampu a zhasl celou ulici

Nejčtenější

Pražské urgenty byly kvůli ledovce přetížené, záchranka aktivovala traumaplán

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům. Na místě se musí...

Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor

Driftující policie na sněhu

Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém je vidět driftující policejní auto v Praze poblíž strahovského stadionu. Samotná policie přitom driftařům rozdává pokuty za desítky tisíc korun.

Oprava Českomoravské o víkendu omezí provoz metra, nepojede část linky B

Na Českomoravské se začalo bourat. Stanice metra u O2 areny se od ledna na rok...

Kvůli pracím na rekonstrukci stanice linky B Českomoravská nepojede o následujícím víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Stejná výluka se bude opakovat o víkendu 14. a 15. února. Podnik...

15. ledna 2026  16:57

Sady Bratří Čapků se změní za 38 milionů, na své si přijdou pejskaři i rodiny s dětmi

Projekt počítá i s úpravou samotného prostranství před Základní školou Kladská.

Městská část Praha 2 připravuje částečnou revitalizaci Sadů Bratří Čapků. O výběru dodavatele rozhodli radní městské části na svém pondělním jednání. Vítězem se stala společnost Gardenline s.r.o.,...

15. ledna 2026  14:36

Matka nemocnému dítěti zákeřně otrávila krev, nízký trest soud změnit nemohl

dítě s centrálním žilním katetrem

Nespravedlivě mírným trestem skončil podle Vrchního soudu v Praze případ matky, která v motolské nemocnici opakovaně vstříkla svému nepohyblivému dítěti do krve znečištěnou vodu. Za pokus o vraždu jí...

15. ledna 2026  13:13

Tragická srážka s cisternou při ujíždění policii. Řidič za volantem neměl co dělat

Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)

Řidiče, který v neděli v Choťánkách na Nymbursku vjel do protisměru a srazil se s cisternou, chtěli policisté zastavit, protože ho znali a věděli, že nemá řidičák. Na jejich opakované výzvy nicméně...

15. ledna 2026  12:54

ÚS se zastal matky kojence, kterou zavřeli na psychiatrii. Její hlas nebyl vyslyšen

Ústavní soud

Ústavní soud se zastal ženy, která v roce 2022 šest dní nedobrovolně pobývala v Psychiatrické nemocnici Bohnice kvůli obavě z poporodních depresí a psychózy. Pacientka tehdy kojila čtyřměsíční dítě....

15. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  11:23

„Nakopni ho do pr...“ Nahrávky odhalují chování ředitele Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku v Praze

Pražská Nemocnice Na Františku čelí vážným obviněním z bossingu a neetického zacházení se zaměstnanci. Server Seznam Zprávy přinesl svědectví, podle nichž ředitel nemocnice David Erhart dlouhodobě...

15. ledna 2026  9:52

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

15. ledna 2026  8:51,  aktualizováno  9:43

Ach, ta navigace. Řidič kamionu to vzal úzkou Nerudovkou, v půlce se zasekl

Řidič kamionu jel podle navigace. V Nerudově ulici v Praze se zasekl. (15....

Že se nevyplatí věřit vždycky navigaci, se přesvědčil v noci na čtvrtek řidič kamionu v historické části hlavního města. Toho aplikace dovedla do úzké Nerudovy ulice. Jenže v polovině komunikace se...

15. ledna 2026  8:09

Praha, moje srdcovka! A naše ostrostřelba? Ušetřila mi práci, zářila americká hvězda

Bridget Carletonová a Brionna Jonesová z USK Praha slaví.

Do puntíku naplnila předpovědi trenéra Martina Bašty: Když se usadí pod košem, buď k sobě stáhne aspoň dvě bránící hráčky a nechá vyniknout parťačky, nebo dostane přihrávku a sama se prosadí. Brionna...

15. ledna 2026

Senzační palba nasměrovala USK Praha za důležitou výhrou. Pomohl i návrat hvězdy

Brionna Jonesová (vpravo) z USK Praha, Bridget Carletonová z USK Praha

Osm trojek za úvodní čtvrtinu, jedenáct za půli, nakonec celkově sedmnáct. A hned devět z ruky kanadské reprezentantky Bridget Carletonové. Úspěšná střelba z dálky patřila k hlavním zbraním...

14. ledna 2026  21:36,  aktualizováno  22:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ODS vybrala starostu Prahy 9 Portlíka jako kandidáta na primátora

Tomáš Portlík (14. ledna 2026)

Ve středu se konal regionální sněm ODS, na kterém byl zvolen starosta Prahy 9 Tomáš Portlík kandidátem na primátora hlavního města Prahy. Dále sněm pověřil pražskou zastupitelku Alexandru Udženiju...

14. ledna 2026  21:49

Bude jasnější důkaz. Kamery revizorům připne i dopravní podnik v Praze

ilustrační snímek

Po středočeských linkových spojích budou revizoři disponovat přenosnými minikamerami také v pražské MHD. Opatření má přispět k transparentnosti práci kontrolorů a pomoci při vyšetřování incidentů....

14. ledna 2026  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.