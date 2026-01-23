Metro na Floře se od února uzavře. Hlavní část rekonstrukce potrvá skoro rok

Autor:
  18:12
Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. Od 1. února proto bude pro cestující zcela uzavřena. Práce, které by měly podle odhadů trvat zhruba deset měsíců, zahrnují kompletní modernizaci stanice, vybudování bezbariérového přístupu i výměnu původních eskalátorů sovětské výroby.

Stanice Flora na lince A se pro cestující uzavře po ukončení provozu metra v neděli 1. února 2026, tedy od pondělí 2. února. Soupravy budou stanicí po dobu uzávěry pouze projíždět sníženou rychlostí, zcela uzavřen bude také vestibul i podchod pod Vinohradskou ulicí.

Hlavním cílem rekonstrukce, kterou provádí sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS. je kompletní modernizace stanice a vybudování jejího bezbariérového zpřístupnění. Součástí prací je také výměna původních, více než 45 let starých tříramenných sovětských eskalátorů.

Po úplném uzavření stanice se naplno rozeběhne odstrojování v celém rozsahu. Podle Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) přijde na řadu jako první demontáž eskalátorů a jejich strojovny.

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli generální opravě. (8. října 2025)
Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli generální opravě. (8. října 2025)
Místo budoucího výtahu stanice metra A Flora.
Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli generální opravě. (8. října 2025)
28 fotografií

Zhotovitelé mají na realizaci prací zhruba deset měsíců. V tomto období provedou také sanace průsaků ve všech částech stanice, vybudují nové podpůrné zídky a instalují nové pohyblivé schody včetně strojovny.

Součástí rekonstrukce je také výměna desítek kilometrů kabelových rozvodů slaboproudu i silnoproudu, vzduchotechniky, osvětlení za moderní LED technologie, kamenných obkladů stěn a rekonstrukce elektrorozvodny. Design stanice se ale příliš měnit nebude, dostat by měla původní podobu z 80. let.

Nová Českomoravská se otevře v březnu. Dostane obklady od Maxima Velčovského

Opětovné nastrojení a její uvedení do provozu je naplánované na přelom listopadu a prosince 2026. Na bezbariérové zpřístupnění si ale cestující budou muset ještě počkat. Podle plánů dopravního podniku by mělo být hotové až na začátku roku 2028.

Podle DPP je nyní bezbariérových 48 z 61 stanic. Naposledy přibyla stanice Radlická na lince metra B. Podle generálního ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Ladislava Urbánka se tím zvýší i bezpečnost cestujících, protože ve stanici Flora přibude další úniková cesta v krizových situacích.

Po celou dobu uzávěry nebude možné využívat ani vestibul stanice a podchod pod Vinohradskou ulic, takže uzavřeny zůstanou rovněž tamní obchody a veřejné toalety.

Přípravné práce na modernizaci stanice probíhají už od začátku října 2025. V současnosti jsou kompletně odstrojeny podhledy ve vestibulu stanice a v podchodu pod Vinohradskou ulicí. V úrovni vestibulu rovněž probíhá demontáž vybavení toalet a obchodních jednotek.

Opravy uzavřou stanici metra Flora od února. Podívali jsme se do jejího zákulisí

Na nástupišti byly odstraněny obklady stropů a zdí za kolejišti. Paralelně také pokračují práce v neveřejných technických částech stanice a na povrchu probíhá hloubení stavební jámy pro budoucí výtahovou šachtu a nouzové schodiště. „Aktuálně je vyhloubeno necelých 10 metrů z celkem 22,“ uvedl v tiskové zprávě DPP.

Stanice Flora slouží cestujícím na lince A prakticky beze změn od roku 1980. Od svého zprovoznění neprošla žádnou větší rekonstrukcí a generální oprava přichází po více než 45 letech provozu.

Během uzavírky DPP doporučuje cestujícím využívat sousední stanice metra Želivského nebo Jiřího z Poděbrad. K dispozici budou také pravidelné tramvajové linky – z Náměstí Míru linky 10, 11 a 16, ze stanice Jiřího z Poděbrad linka 13 a ze Želivského linka 16.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Metro na Floře se od února uzavře. Hlavní část rekonstrukce potrvá skoro rok

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...

Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. Od 1. února proto bude pro cestující zcela uzavřena. Práce, které by měly podle odhadů trvat zhruba deset měsíců, zahrnují...

23. ledna 2026  18:12

Krádež si mladík nenechal líbit, zloději ho pak ztloukli. Dvojici lumpů hledá policie

Policisté pátrají po mužích, kteří několikrát napadli jiného muže.

Policie pátrá po dvojici útočníků, kteří v noci na 10. ledna v centru Prahy okradli a ztloukli muže. Nejprve mu odcizili krabičku s tabákem, a když se ji snažil získat zpět, napadli ho a snažili se...

23. ledna 2026  17:01

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

23. ledna 2026  14:48,  aktualizováno  16:31

Nymburk ulovil rozehrávače v Trevisu, Brno našlo posilu v Německu

Tony Perkins na nymburském tréninku

Nymburské bsketbalisty doplnil americký rozehrávač Tony Perkins z italského Trevisa. Podle tiskové zprávy klubu uzavřel čtyřiadvacetiletý hráč smlouvu do konce sezony. Posílení rozehrávky hlásí i...

23. ledna 2026  15:47

Finální kandidáti na nového šéfa pražské zoo. O post se uchází i exministr Bursík

Do nejužšího výběru na nového šéfa či šéfku pražské zoologické zahrady se...

Kandidáty na ředitele pražské zoo jsou bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý pražský radní za Zelené Petr Štěpánek, bývalá zaměstnankyně zoo Lenka Poliaková a náměstek zoo Miroslav Machek....

23. ledna 2026  13:25

Školy v zástavbě jsou běžné, vzkázal Janeček. Koloděje jeho gymnázium dál odmítají

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Matematik a podnikatel Karel Janeček plánuje přeměnit svoji vilu v centru Kolodějí na střední školu UNIQ pro 131 studentů. Proti záměru se zvedly hlasy obyvatel městské části a ta chystá k věci...

23. ledna 2026  13:19

Uhlíková dlaha pro Výtoň. Železničnímu mostu prodlouží životnost do generální opravy

Železniční most spojuje vltavské břehy v Praze, konkrétně oblasti Výtoň (dříve...

Železniční most na pražské Výtoni čeká v létě částečná rekonstrukce, která by měla o pár let prodloužit jeho životnost, než dojde k jeho definitivní opravě a slibovanému prodloužení životnosti o...

23. ledna 2026  12:08

Pane, vidíte dobře? Řidič jel s malým průhledem v namrzlém skle, dostal pokutu

Osobák si zřejmě spletl s tankem.

Jen s malou očištěnou plochou v námraze čelního skla jel v pátek ráno řidič po silnici v Praze 3. Zastavili ho místní dopravní policisté a za přestupek mu uložili pokutu, kterou na místě zaplatil. Ze...

23. ledna 2026  10:53

Nejistota končí. Prodej bývalé vršovické radnice má zelenou, vzniknou tam byty

Praha 10 po letech sporů prodá bývalou radnici ve Vršovicích.

Léta trvající nejistota kolem bývalé radnice Prahy 10 je konečně u konce. Developer místo úřadu postaví byty. Praha 10 za utržené peníze koupí nový objekt. Zatím zůstává v nájmu ve Vinohradské ulici....

23. ledna 2026  9:12

Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku

Zadka sice neleží tak vysoko nad vodní hladinu jako Máj, ale z jiné perspektivy...

Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...

23. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pohotovosti přešly pod pojišťovny a Praha rozdá miliony, aby nezavíraly moc brzy

Fakultní nemocnice Bulovka

Ordinace lékařské pohotovosti budou v Praze letos fungovat na stejných místech a ve stejném rozsahu jako loni. Praha rozdělí mezi sedm nemocnic a jednu polikliniku, které službu zajišťují, 27,35...

22. ledna 2026  20:35

Heroický výkon, říká starosta. Lidé z vyhořelého domu mají náhradní ubytování

Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Pro všech téměř 60 lidí z Borče na Mladoboleslavsku, kteří po požáru domu skoro týden přebývali v tělocvičně v sousední obci, se podařilo najít náhradní ubytování. Nové zázemí našli v azylových...

22. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.