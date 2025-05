15:00

Nedávný incident v metru, kdy cestující doběhla soupravu na poslední chvíli, ale její pes na vodítku zůstal ve dveřích a po rozjezdu vlaku uhynul, rozpoutal mezi Pražany diskusi. Mnozí se domnívají, že by měl Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) učinit opatření, která by zamezila další možné nehodě s fatálním koncem. Podle experta osloveného redakcí by absolutní zabránění této situaci bylo možné jen v případě úplného zákazu přepravy psů v metru.