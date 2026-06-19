Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Praha se zpožděním odstartovala stavbu další části metra D

Autor:
  10:05aktualizováno  10:51
Praha dopoledne se zpožděním 2,5 roku slavnostně zahájila stavbu dalšího úseku metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Zahájení se zúčastnili představitelé města, dopravního podniku i stavebních firem.

Slavnost se konala na staveništi Nové Dvory u křižovatky Libušské a Kunratické ulice v Praze 4 mimo jiné za účasti primátora Bohuslava Svobody.

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Smlouvu se sdružením vedeným firmou Subterra na zakázku za zhruba 30 miliard korun bez DPH podepsal DPP začátkem letošního dubna. Dva týdny poté podle dřívějšího vyjádření mluvčího DPP Daniela Šabíka dodavatel převzal stanoviště a od té doby stavební firmy pracují na přípravě zahájení stavby.

Metro D by mělo začít jezdit asi za šest let buď v úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a zadání zakázek.

OBRAZEM: Na Pankráci zbývá dorazit část jádra stanice, pokračuje stavba vestibulů

Stavba první části linky mezi Pankrácí a stanicí pracovně označovanou jako Olbrachtova začala v roce 2022. Podle informací ze začátku června dělníci dokončují výrub jádra budoucí stanice Pankrác, práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce.

Zbývá dorazit část jádra stanice, odvézt rubaninu a na dvou místech ještě dorazit část stanice.

Navazující část do Písnice nabrala zpoždění kvůli opakovaným napadáním tendru u antimonopolního úřadu (ÚOHS).

Stanice Olbrachtova bude v síti pražského metra poměrně unikátní z důvodu své malé velikosti, která je dána předpokládaným menším náporem cestujících kvůli poloze i snahou minimalizovat vliv na rezidenční oblast nad stanicí. Namísto standardního otevřeného prostoru mezi nástupišti budou lidé mezi směry přecházet třemi propojkami.

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, kvůli odporu neúspěšných uchazečů se však termín posunul a aktuální harmonogram mluví o roku 2032. Poté bude ještě pokračovat stavba na náměstí Míru a výhledově město plánuje prodloužení až na náměstí Republiky.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu

Lilia Khousnoutdinova miluje hru na klavír.

Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....

Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc

Arnold Schwarzenegger přijel na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. (18. června...

Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...

Lepší než na sítích, otočili kritici nového Jiřáku. Teď vadí „postele pro bezdomovce“

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...

Ještě před otevřením schytávala revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad kritiku kvůli nedostatku stromů, rozsáhlé dlažbě či nově kvůli výrazným červeným lavičkám. Reportér iDNES.cz ale na místě mezi...

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Auto zůstalo v koloně na přejezdu, vlak mu utrhl nárazník. Naštvaní lidé šli na tramvaj

V Praze v ulici Litovická srazil vlak vozidlo. (19. června 2026)

Dopravu v pražské Litovické ulici v pátek v ranní špičce zastavila srážka osobního auta s vlakem z Kladna. Řidič podle svědka vjel na přejezd a zůstal stát v koloně, vlak do něj narazil a utrhl mu...

19. června 2026  9:20,  aktualizováno  11:17

Komplikace na D6 před Prahou. Řidiči do večera neprojedou částí kvůli opravě

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)

Silničáři uzavřeli na Kladensku část D6 kvůli neodkladné opravě vozovky v místě dopravního omezení. Auta do večera neprojedou na Prahu mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Vyplývá to z...

19. června 2026  10:35,  aktualizováno  10:56

Praha se zpožděním odstartovala stavbu další části metra D

Praha dnes dopoledne slavnostně zahajuje stavbu dalšího úseku metra D mezi...

Praha dopoledne se zpožděním 2,5 roku slavnostně zahájila stavbu dalšího úseku metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Zahájení se zúčastnili představitelé města, dopravního podniku i...

19. června 2026  10:05,  aktualizováno  10:51

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

19. června 2026  10:42

Udělal jsem chybu v registru, ale vše je legální, hájí „zatajené“ byty Prokop

Lídr ANO na primátora Ondřej Prokop na tiskové konferenci ke kauze bytů. (19....

Šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop svolal mimořádnou tiskovou konferenci, na níž slíbil vysvětlit, kde vzal několik bytů, které nepřiznal v majetkových přiznáních. Na vysvětlení čeká i šéf ANO...

19. června 2026,  aktualizováno  10:05

Česko na hokejovém MS bohatne, ostatní mají strach. A vystřídá Bříza Hadamczika?

Prezident organizačního výboru Petr Bříza na tiskové konferenci k představení...

Hodnotící konferenci hokejového svazu vedl viceprezident Petr Bříza, zastoupil zdravotně indisponovaného šéfa Aloise Hadamczika. Otevřelo to i debatu, zda ho za dva roky náhodou nevystřídá v čele....

19. června 2026  9:39

Nejrychlejší LEGO auto stavěli v Česku. Rekordní koenigsegg můžete mít doma

LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear

Koenigsegg Sadair’s Spear je limitovaná edice nekompromisního megavozu Jesko. Představuje vrchol aerodynamického a výkonnostního inženýrství kultovní švédské značky. Výroba je striktně omezena na...

19. června 2026  9:38

Policie šetří motiv střelce z Králova Dvora, senior si před jejím příjezdem vzal život

ilustrační snímek

Policie prověřuje motiv muže, který ve čtvrtek odpoledne ohrožoval zbraní sousedy v Králově Dvoře. Ti se před ním ukryli a zavolali na linku 158.

19. června 2026  9:04

Skříply ho dveře a jelo se. Vozy pražské MHD mají pojistku, ta ale nefunguje vždy

Premium
Pozor na sevření. V krizi je u každých dveří novějších typů tramvají nouzové...

Dveře tramvají zachytí nebo přivřou cestujícího prakticky každý den. Někdy lidé nestihnou včas vystoupit, jindy do zavírajícího se vozu vběhnou na poslední chvíli nebo do dveří strčí hůl. V obou...

19. června 2026

Praha uzavřela klíčovou dohodu pro metro D. Umožní stavbu stanice Nádraží Krč

Nádraží Krč se stane dopravním uzlem, kde se budou stýkat metro, železnice a...

Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí krčského nádraží na majetkovém vyrovnání. Dohoda umožní výstavbu stanice Nádraží Krč na budované lince metra D. Dohodu v noci na pátek schválili městští...

19. června 2026  7:25

Konec ohňostrojů v části metropole. Dvacet městských částí zavede úplný zákaz

Oslavy příchodu nového roku 2022 v Praze na Staroměstském náměstí. (1. ledna...

Zastupitelé v pátek na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. To rovnou učinilo 20 městských částí z 57. Návrh...

19. června 2026  6:24

Ještěže Tůma odchod do kanceláře odložil. Užil si emotivnější a napínavější finále

Jakub Tůma z Pardubic (vlevo) a Martin Kříž z Nymburka během čtvrtého finále...

Zklamání z porážky v rozhodujícím sedmém finále s Nymburkem (74:91), kde dříve sám působil a s nímž získal čtyři mistrovské tituly, se z tváře pardubického basketbalového rozehrávače Jakuba Tůmy brzy...

19. června 2026  5:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×