Praha se zpožděním odstartovala stavbu další části metra D

Slavnost se konala na staveništi Nové Dvory u křižovatky Libušské a Kunratické ulice v Praze 4 mimo jiné za účasti primátora Bohuslava Svobody.
Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
Smlouvu se sdružením vedeným firmou Subterra na zakázku za zhruba 30 miliard korun bez DPH podepsal DPP začátkem letošního dubna. Dva týdny poté podle dřívějšího vyjádření mluvčího DPP Daniela Šabíka dodavatel převzal stanoviště a od té doby stavební firmy pracují na přípravě zahájení stavby.
Metro D by mělo začít jezdit asi za šest let buď v úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a zadání zakázek.
|
OBRAZEM: Na Pankráci zbývá dorazit část jádra stanice, pokračuje stavba vestibulů
Stavba první části linky mezi Pankrácí a stanicí pracovně označovanou jako Olbrachtova začala v roce 2022. Podle informací ze začátku června dělníci dokončují výrub jádra budoucí stanice Pankrác, práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce.
Zbývá dorazit část jádra stanice, odvézt rubaninu a na dvou místech ještě dorazit část stanice.
Navazující část do Písnice nabrala zpoždění kvůli opakovaným napadáním tendru u antimonopolního úřadu (ÚOHS).
Stanice Olbrachtova bude v síti pražského metra poměrně unikátní z důvodu své malé velikosti, která je dána předpokládaným menším náporem cestujících kvůli poloze i snahou minimalizovat vliv na rezidenční oblast nad stanicí. Namísto standardního otevřeného prostoru mezi nástupišti budou lidé mezi směry přecházet třemi propojkami.
Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, kvůli odporu neúspěšných uchazečů se však termín posunul a aktuální harmonogram mluví o roku 2032. Poté bude ještě pokračovat stavba na náměstí Míru a výhledově město plánuje prodloužení až na náměstí Republiky.