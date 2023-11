PR agentura pracuje pro DPP i firmu, která je s ním ve sporu. Dostala výpověď

Agentura Bison & Rose od srpna loňského roku pro DPP poskytovala PR služby v rámci projektu metra D. Zároveň dlouhodobě pracuje pro stavební skupinu Vinci, která v prosinci loňského roku prostřednictvím sdružení firem PORR, Vinci a Marti (PVM) podala přihlášku do tendru na zhotovitele druhého úseku metra D. Tím se agentura zřejmě dostala do střetu zájmů.

Spolumajitel Bison & Rose Vladimír Bystrov redakci vztah k Vinci potvrdil. „Agentura Bison & Rose pracuje pro společnost Vinci Construction CS (dříve Eurovia či SSŽ) od roku 2007,“ uvedl Bystrov. Odmítá však, že by pracoval v neprospěch DPP. „Agentura Bison & Rose nepřipravuje žádnou kampaň ‚proti‘ komukoliv, tedy ani ‚proti DPP‘,“ doplnil.

Podle informací DPP nicméně agentura Bison&Rose dlouhodobě vyvíjela a stále vyvíjí aktivity, které očerňují postupy, činnosti a představitele podniku. Dopravní podnik se z tohoto důvodu rozhodl ukončit s Bison&Rose spolupráci.

„Agentura Bison & Rose zcela očividně ignorovala a významně porušovala smlouvu, kterou s námi měla uzavřenou. To je pro nás naprosto neakceptovatelné. Takové jednání zcela bourá nezbytnou a elementární důvěru ve smluvního partnera,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Dodal, že v případě pokračování protiprávního a neetického jednání bude proti agentuře nucen učinit příslušné právní kroky.

V komunikaci z 13. září 2023, kterou má redakce k dispozici, Bystrov přiznává, že pro Vinci pracuje více než 17 let a že si je vědom toho, že Bison&Rose v nastalé situaci nemůže reprezentovat obě strany sporu. „My jsme pro Dopravní podnik pracovali. V momentě, kdy jsme zjistili, že se může dostat do sporu s naším druhým klientem jsme DPP poslali dopis, že to hlásíme předem a že jsme připraveni skončit buď okamžitě, nebo v termínu, který oni řeknou,“ uvedl pro iDNES.cz Bystrov.

Již před tímto datem však skupina Vinci, pro kterou Bison & Rose pracují, v médiích ostře vystupovala proti DPP s tím, že má být jejich nabídka z tendru na druhou část metra D účelově vyloučena. Agentura si tak musela být vědoma možného střetu zájmu dříve. „Kdyby chtěli Bisoni předejít střetu zájmů a porušování smlouvy, ozvali by se v prosinci loňského roku, kdy Vinci podali přihlášku do výběrka,“ řekl redakci zdroj, který si nepřál být jmenován.

Komunikace bez odezvy

Bystrov dále tvrdí, že si není vědom toho, že by jím spoluvlastněná agentura byla ve výpovědní lhůtě. „Příjem mailu nám potvrdili, ale neodpověděli nám,“ řekl redakci Bystrov.

Redakce iDNES.cz má nicméně k dispozici ‚Dopis k výpovědi smlouvy o poskytování služeb public relations a krizové komunikace‘ podepsaný předsedou představenstva Witowskim. „Zároveň důrazně vyzýváme agenturu Bison & Rose, aby se zdržela dalších aktivit a činností směřujících proti DPP a jeho zájmu, popřípadě činností které by byly v rozporu s převzatými závazky ze Smlouvy. A to jak po dobu trvání Smlouvy, tak po jejím ukončení po uplynutí dvou měsíční výpovědní lhůtě,“ stojí v dopise s datací 22. září 2023.

Agentura se přitom ve smlouvě s DPP zavázala postupovat při poskytování služeb s odbornou péčí podle mezinárodních standardů CMS (Consultancy Management Standard), Etickým kodexem DPP a Etickým kodexem Asociace PR agentur (APRA). Sama asociace uvádí, že jejím posláním je zejména všestranně kultivovat činnost agentur či prosazovat tzv. nejlepší praxi. Agentura Bison & Rose se tak s ohledem na etický kodex zavazuje, že nesmí poskytovat zavádějící informace, ať už jde o faktické údaje, nebo o zájmy svého klienta.

