Tendrem na metro D se opět zabývá ÚOHS i soud. Strabag napadl výběr vítěze

Autor: ,
  14:39
Výběrem zhotovitele stavby druhé části pražského metra se opět zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dopravní podnik (DPP) vybral vítěze znovu loni. Říjnový výběr sdružení Subterra, Hochtief a BeMo Tunelling s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH napadla firma Strabag.
První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova. (30. října 2025)

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova. (30. října 2025) | foto: Petr Hejna (DPP)

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
25 fotografií

Informaci přinesla Česká televize a potvrdil ji i mluvčí úřadu Martin Švanda.

Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem navíc blokuje předběžné opatření vydané Krajským soudem v Brně. Soud jej vydal na žádost sdružení Porr, Vinci a Marti (PVM), které napadlo dřívější rozhodnutí ÚOHS týkající se jeho vyloučení z tendru. O žalobě soud zatím nerozhodl, řekla mluvčí soudu Klára Belkovová.

Stopka tendru na metro D. Soud zakázal podepsat smlouvu s případným vítězem

„Řízení bylo zahájeno v listopadu na návrh dodavatele Strabag. Navrhovatel si stěžuje na výběr dodavatele, kterým je sdružení společností Subterra, Hochtief a BeMo Tunelling. Prvostupňové rozhodnutí nebylo dosud vydáno,“ uvedl Švanda.

DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí ÚOHS sám zrušil. Následně ho v roce 2024 zopakoval, pak ho však opět zrušil ÚOHS, nyní již pravomocně. Loni v říjnu vybral dopravní podnik sdružení vedené firmou Subterra potřetí.

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova. (30. října 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
25 fotografií

Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.

Pro rozhodnutí soudu zákon nestanoví lhůtu

Kromě aktuálního řízení u ÚOHS však podpis smlouvy s vítězem tendru blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. Soud jej vydal na žádost sdružení PVM, které napadlo žalobou rozhodnutí ÚOHS z loňského září. Rozhodnutí úřadu a poté i jeho předsedy potvrzovalo oprávněnost vyloučení PVM z tendru.

Spory o metro D. Konsorcium vyloučené z tendru se dále brání, podalo rozklad

„Soud bude ve věci samé rozhodovat rozsudkem, přičemž pro rozhodnutí zákon nestanoví žádnou lhůtu. V současné době ve věci teprve probíhají přípravné úkony a soud nemůže předvídat procesní strategie jednotlivých účastníků a osob zúčastněných na řízení, které mohou mít významný vliv na délku řízení,“ konstatovala mluvčí soudu Klára Belkovová.

Doplnila, že vydání předběžného opatření napadly pražský dopravní podnik i Subterra-Hochtied kasačními stížnostmi u Nejvyššího správního soudu (NSS). Ten o nich zatím nerozhodl. Krajský soud tak zatím nemůže rozhodnout o žalobě, dokud mu NSS nevrátí část soudního spisu, kterou mu krajský soud předložil.

28. dubna 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Desetitisíce Pražanů mrzly až do rána. Odstranění výpadku trvalo déle, než se čekalo

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy byla od úterního brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týkal se až 11 tisíc domácností a některé školy...

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Na pražském Barrandově se v pátek ráno srazily tramvaje. Podle informací z místa souprava nacouvala do jiného vozu, přičemž jedna z tramvají vykolejila. Provoz na trati se zastavil, spoje ve směru z...

Sněžení v Praze komplikovalo dopravu, kolony tvořily kamiony na Pražském okruhu

Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet...

Sněžení od rána komplikovalo v Praze automobilovou dopravu i MHD. Kamiony blokovaly sjezd z Jižní spojky na Průmyslovou ulici či Radotínský most. Po uzavírce se obnovil provoz v Komořanském tunelu....

Petarda utrhla muži obě ruce, policie ukázala drastické video

Pražští policisté v Novém roce vyjížděli do ulice K Modřanskému nádraží, kde se...

Amputace obou rukou a devastující zranění břicha, tak skončily novoroční oslavy pro nešťastníka v pražských Modřanech. Šestačtyřicetiletému muži explodovala přímo v dlaních petarda profesionální...

Sněžení v Praze komplikovalo dopravu, kolony tvořily kamiony na Pražském okruhu

Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet...

Sněžení od rána komplikovalo v Praze automobilovou dopravu i MHD. Kamiony blokovaly sjezd z Jižní spojky na Průmyslovou ulici či Radotínský most. Po uzavírce se obnovil provoz v Komořanském tunelu....

9. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  13:38

Strom položili a nastoupil dřevorubec. Ze Staroměstského náměstí odvezli vánoční smrk

Na Staroměstském náměstí probíhá odstranění vánočního stromu. (9. ledna 2026)

Pracovníci městské firmy Technologie hlavního města Prahy v pátek odvezli smrk, který během vánočních trhů zdobil Staroměstské náměstí v Praze. Vytažení stromu z kotvícího systému a jeho nařezání...

9. ledna 2026  12:14

Zvířata v nouzi. Pod srnkou se prolomil led, podchlazená labuť potřebovala zahřát

Hasiči z Neratovic zachraňovali srnku v Labi. Záchranná stanice v Huslíku pak...

Hned dvě zvířata se ocitla v mrazivém počasí v nouzi a potřebovala pomoc. Hasiči v Neratovicích zasahovali u srnky, která se propadla skrze ledovou plochu. V druhém případě lidé pomáhali podchlazené...

9. ledna 2026  12:08

Stanice metra Českomoravská nové jméno nedostane. Důvod je podle radního prostý

Stanice metra Českomoravská (5. 1. 2025)

Plány na přejmenování stanice metra B Českomoravská se zatím odkládají. Podle radního a náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka žádný oficiální návrh na změnu názvu nepřišel a Praha s...

9. ledna 2026  11:40

Nepříčetný vraždil a utíkal z Bohnic. Žalobkyně navrhla soudu cizince vyhostit

Obžalovaný Yaroslav Yarynych u Obvodního soudu pro Prahu 8 (9. ledna 2026)

Muže, který v nepříčetnosti vraždil, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, navrhla státní zástupkyně za maření soudního rozhodnutí na deset let...

9. ledna 2026  11:09

Víc než sto tisíc dresů za čtyři a půl roku. Sparta hlásí rekordní prodeje

Emoce! I ty k fotbalovým dresům patří. Takhle vypadají v tom novém sparťanském.

Fotbalová Sparta dosáhla na rekordní prodeje od chvíle, kdy ji od léta 2021 začala oblékat firma Adidas. Za čtyři a půl roku šlo o více než sto tisíc dresů, nejvíc šel na odbyt klasický rudý, kterých...

9. ledna 2026  10:04

Je žloutenka v Praze na ústupu? Data jsou podle ministerstva zatím optimistická

Ilustrační snímek

Téměř 1400 žloutenkou nakažených Pražanů a 15 mrtvých v souvislosti s tímto virovým onemocněním. Takový účet vystavili hlavnímu městu za loňský rok hygienici. V prvním čtvrtletí roku 2025 bylo...

9. ledna 2026

Jako za časů v reprezentaci. Bohačík slavil s vyplazeným jazykem: Ale necítil jsem se

Jaromír Bohačík se raduje s vyplazeným jazykem v závěru zápasu Ligy mistrů...

K dechberoucí podívané mělo čtvrteční vystoupení nymburských basketbalistů v Lize mistrů daleko. Vždyť i kouč Oren Amiel na tiskové konferenci konstatoval: „Někdy je lepší ošklivá výhra než umřít na...

9. ledna 2026  8:47

Obrat a postup. Nymburk svalil Heidelberg i doma, pokračování v LM zajistil Bohačík

Jaromír Bohačík z Nymburku (vlevo) zakončuje na koš Nymburku.

Od stavu 5:4 v úvodní čtvrtině nevedli prakticky celý zápas. Až do poslední části. Tam basketbalisté Nymburka předvedli velký obrat a po vítězství 78:71 nad německým Heidelbergem slaví postup do...

8. ledna 2026  18:15,  aktualizováno  22:28

Nebezpečný muž loni opakovaně utekl z Bohnic, prohřešky se bude zabývat soud

Ve čtvrtek soud rozhodl o vazbě Yaroslava Yarynycha na základě znaleckého...

Muž, který minulý rok v říjnu opakovaně utekl z Psychiatrické nemocnice Bohnice, se ze svého jednání bude zpovídat před soudem. Čelí obžalobě za maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž loni v lednu...

8. ledna 2026  18:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Od sbíječky v Opletalově k síti pražského metra. Jak se ze stavby stalo politikum

Premium
V Opletalově ulici se šedesátiletý dělník Vodních staveb Josef Bartoš opřel do...

Před 60 lety se v Opletalově ulici 7. ledna 1966 kopal tunel pro podzemní tramvajovou stanici, která se nakonec stala součástí metra na lince C. Do změny projektu Prahu dotlačil sovětský vliv.

8. ledna 2026

Známý nevěstinec zmizí z Holešovické tržnice, prostory využije i služebna policie

Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo...

Provozovatelé nevěstince Showpark v areálu pražské Holešovické tržnice opustí městské prostory k 27. lednu. Ve čtvrtek to uvedla městská firma Výstaviště Praha, která tržnici spravuje. Soud o...

8. ledna 2026  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.