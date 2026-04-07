Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

  14:49
Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.
Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu ze stanice Pankrác do stanice Olbrachtova. (1. prosince 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Vizualizace metro D
Antimonopolní úřad (ÚOHS) oznámil, že jeho předseda Petr Mlsna pravomocně zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která požadovala zrušení výběru vítěze zakázky.

„Rozhodnutí nabývá právní moci doručením účastníkům řízení, čímž končí proces přezkumu této veřejné zakázky,“ uvedl ÚOHS na síti X.

Podle úřadu postupoval pražský dopravní podnik při hodnocení kvalifikace v souladu se zákonem.

„Úsek metra D Olbrachtova – Nové Dvory tak postaví sdružení společností Subterra a.s., HOCHTIEF CZ a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH a BeMo Tunneling GmbH, za cenu 29,99 miliard korun bez DPH,“ uvedl dopravní podnik v tiskové zprávě.

Zmiňovaný úsek metra D naváže na právě budovaný první úsek Pankrác D – Olbrachtova.

Dopravní podnik Praha po podepsání smlouvy odeslal zhotoviteli výzvu k zahájení výstavby. Zahájení výstavby dalšího úseku metra D se čeká v nejbližších týdnech.

DPP vypsal tendr na druhou část nové linky metra v polovině roku 2022. Sdružení Subterry od té doby vybral již dvakrát, kvůli řízením u ÚOHS iniciovaným neúspěšnými uchazeči jej však nejprve v roce 2023 sám zrušil a další výběr z roku 2024 zrušil úřad.

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:49

