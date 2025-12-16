Práce na metru D probíhají nonstop. Ražba Pankráce finišuje, jde při ní o milimetry

  13:30
Pár desítek metrů pod budovami a rušnou křižovatkou na pražském Pankráci se skrývá obří stavba. Sjeli jsme do hloubky 30 metrů, abychom si exkluzivně prohlédli výstavbu nové linky pražského metra. Práce pokračují podle plánu a přímo pod linkou C vzniká největší stanice metra v Praze.
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Zároveň jde o technicky nejsložitějších část celého projektu. Aktuálně je dokončeno zhruba 97 procent ražeb staničních a traťových tunelů. Celkem jde o přibližně 2,8 kilometru podzemních prostor včetně přestupů, štol a technologických chodeb. Stavbaři potvrzují, že díky současnému tempu dodržují harmonogram, který počítá s dokončením hrubých ražeb v roce 2026.

Stanice Pankrác D je rozčleněna do několika samostatných výrubů a vyražena je z 87 procent, po dokončení se stane největší stanicí metra v Praze. Část jejích prostor vzniká přímo pod provozovanou linkou C a pod administrativní budovou Gemini, což práci výrazně komplikuje a vyžaduje rozsáhlý geologický monitoring.

28. dubna 2025

„Tahle stanice je z hlediska geologie i navazujících staveb extrémně náročná. Nacházíme se na tektonické poruše a současně pracujeme částečně přímo pod provozem linky C. Každý postup musíme koordinovat v milimetrových tolerancích,“ říká stavbyvedoucí společnosti Subterra Václav Anděl.

Nonstop provoz a unikátní ražba pod tratí

Zvláštní pozornost si vyžádala ražba středního výrubu. Jde o fázi, kde se již propojují jednotlivé části v budoucí prostor jednolodní stanice a kde je nutné přesné napojení výztužných rámů na boční výruby. „Střední výrub je přesná práce. Vše se musí potkávat s přesností do jednoho centimetru. Každá větší odchylka od projektované polohy rámu by byla velkým problémem,“ doplňuje koordinátor výstavby Petr Chamra.

Specifická je také část ražená přímo pod linkou C, kde se postupuje s maximální kontrolou vibrací i deformací okolních konstrukcí. Kromě standardních postupů využívají stavbaři i speciální měřicí systémy, které sledují deformace tubusů metra C v reálném čase.

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Ražby probíhají v režimu 24/7. Jen na ražených objektech na Pankráci se pohybuje denně okolo stovky pracovníků. V provozu bývá razicí tunelbagr, vrtací vůz, stroje na stříkaný beton, nakladače, dempry nebo manipulační plošiny. Podle potřeby se provádějí trhací práce, odtěžování rubaniny, osazování výztuže či příprava vývrtů pro další odstřel.

V posledních dvou měsících postupovala ražba středního výrubu rychlostí přibližně 30 metrů měsíčně. Stavbaři zároveň uvádějí, že i přes složité prostředí se daří minimalizovat dopady na povrch a běžný provoz v okolí.

Práce pokračují i v dalších úsecích

Současně se razí přestupní chodba směrem k obchodnímu centru Arkády, později začne ražba směrem k poště. V sousední stanici Pankrác C se dokončuje rekonstrukce. Před obchodním centrem probíhají práce na vestibulu a eskalátorových tunelech.

V traťových tunelech se realizuje definitivní ostění. Na Olbrachtově došlo minulý čtvrtek k částečnému otevření ulice Na Strži v režimu 1+1 nad jižním vestibulem.

Konkurence nejedná férově, nátlakové e-maily jsou za hranou, říká stavitel metra

Ražby stanice Pankrác D budou dokončeny v průběhu roku 2026. Poté začne betonáž definitivního ostění, jejíž dokončení se plánuje na rok 2027.

Stanice je součástí úseku Pankrác–Olbrachtova, ten však bude zprovozněn až společně s druhou částí Olbrachtova – Nové Dvory. Zahájení této etapy zatím brzdí vleklé spory neúspěšných uchazečů o zakázku.

21. listopadu 2025
