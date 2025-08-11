Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Jednotící výtvarný motiv s umělci konzultuje architekt David Vávra, který dohlíží na sjednocený design celé trasy. Cestující hned po vstupu pochopí, na jaké lince se nacházejí, avizuje DPP.
„Architektonická koncepce nové linky je postavená na principu střídmosti, která poskytne maximální prostor pro výtvarný projev umělce,“ uvedl podnik.
Sjednocené motivy mají od svého otevření i linky A, B a C. Stanice na „áčku“ od roku 1978 charakterizují barevné hliníkové dlaždice, ostatní linky do takové míry vizuálně jednotné nejsou. Přesto se podobné prvky najdou. Nejstarší linka C z roku 1974 je často obložená mramorem či žulou, ve stanicích nejmladší linky B, otevřené v roce 1985, bývá přítomné sklo.