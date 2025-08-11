Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců města, firmy Metroprojekt Praha, dopravního podniku (DPP) a Národní galerie. Umělci se inspirovali například evolucí či lékařským výzkumem. Podívejte se na jejich návrhy nového metra.
Výtvarná podoba budoucí stanice metra D Libuš.

Jednotící výtvarný motiv s umělci konzultuje architekt David Vávra, který dohlíží na sjednocený design celé trasy. Cestující hned po vstupu pochopí, na jaké lince se nacházejí, avizuje DPP.

„Architektonická koncepce nové linky je postavená na principu střídmosti, která poskytne maximální prostor pro výtvarný projev umělce,“ uvedl podnik.

Umístění stanice Olbrachtova bude podél ulice Na Strži s vazbou na ulici Jeremenkovu a Antala Staška.
Vizualizace budoucí stanice metra D Pankrác.
Vizualizace budoucí stanice metra D Pankrác.
Vizualizace budoucí stanice metra D Pankrác.
Sjednocené motivy mají od svého otevření i linky A, B a C. Stanice na „áčku“ od roku 1978 charakterizují barevné hliníkové dlaždice, ostatní linky do takové míry vizuálně jednotné nejsou. Přesto se podobné prvky najdou. Nejstarší linka C z roku 1974 je často obložená mramorem či žulou, ve stanicích nejmladší linky B, otevřené v roce 1985, bývá přítomné sklo.



