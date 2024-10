Spojka metra D s linkou C je hotová, dělníci vyrazili půlkilometrový tunel

Dělníci na stavbě pražského metra D prorazili 468 metrů dlouhou spojku nové trasy s linkou C. Ta ústí 30 metrů za stanicí Pankrác do tunelu ve směru na Budějovickou a do zprovoznění trasy D bude zaslepená. Ražba všech tunelů v prvním úseku metra D je tedy hotová.