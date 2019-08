Dělníci zpevňují podloží metra D, vyvrtali už přes dva tisíce pilotů

Právě z ulice Na Strži by se měly již na přelomu roku začít razit první štoly. Ty se stanou součástí tunelů, kterými časem budou jezdit vlaky metra. Vše se zatím nazývá geologickým průzkumem a je veřejným tajemstvím, že právě díky důkladnému geologickému průzkumu se chce město vyhnout problémům podobným těm, které nastaly během výstavby tunelového komplexu Blanka.

Tehdy došlo hned ke dvěma závalům – jednou ve Stromovce a podruhé na parkovišti ministerstva kultury. I když naštěstí nedošlo k obětem na životech, město, dopravní podnik ani stavební firmy tentokrát nechtějí nechat nic náhodě.



Výstavba tunelů bude navíc probíhat jen několik metrů pod stanicí trasy metra C Pankrác, jejíž koleje se nesmějí pohnout ani o milimetr. Jednou z podmínek celého projektu je, aby v žádném případě nebyl provoz linky C přerušen.

A tato podmínka nabrala na své důležitosti po zkušenostech s náhradní autobusovou dopravou X-C mezi Pražského povstání a Kačerovem. Provoz na Pražského povstání musel být dokonce – v době červencových dovolených – dočasně přerušen, protože kvůli velkému množství přestupujících lidí hrozil pád cestujících do kolejiště. A dlouhodobější odstávka trasy C v době, kdy Pražané nemají dovolené, je prakticky nemyslitelná.

Naopak v momentě, kdy linka D bude z Pankráce pokračovat k Náměstí Míru či dál, budou provoz „céčka“ mezi Pankrácí a Muzeem nahrazovat linky D a A. To bude velice důležité například v momentě, kdy skončí životnost Nuselského mostu a bude na jeho místě nutné vybudovat most nový, či ten starý projde generální opravou, během které nebude provoz metra možný.

Výstavba metra D První etapa se stanicemi Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice bude mít 7,9 kilometru.

Cesta z Pankráce do Depa Písnice by měla trvat 16 minut.

Minimální provozní interval bude 90 sekund, tedy 40 spojů za hodinu.

Odhadovaný rozpočet včetně druhé etapy z Pankráce přes Náměstí bratří Synků na Náměstí Míru je 72 miliard korun.

Rozpočet úseku mezi Pankrácí a Depem Písnice se odhaduje na 57 miliard.

Pro provoz první i druhé etapy se počítá s šestnácti soupravami metra. Jejich pořízení by mělo stát zhruba 2,8 miliardy korun.

Počítá se s automatizovaným provozem linky D, vlaky nebudou mít kabiny pro řidiče.

O trase D se mluví od 70. let minulého století a měla být podle politiků hotova již několikrát.

Letos v červenci majitelé klíčových parcel v Krči oznámili, že stahují žaloby na město a umožní realizaci projektu metra výměnou za nájem 10,1 milionu korun ročně. Plány metra se zde přizpůsobí developerům. Ti mají zájem v lokalitě postavit kanceláře a byty.

I proto je existence linky D nutná, i když její stavba bude na některých místech velmi náročná. Na Pankráci je nestabilní podloží, a tak tu při hloubení bude nejspíš často docházet ke zpevňování horniny například pomocí betonové injektáže. Posuvy podloží ohlídají různé senzory a veškeré práce probíhají s maximální opatrností již nyní.

„Vrty s vybetonovanou výztuží zajistí, aby se šachta dala bezpečně hloubit. Od začátku stavby bylo v ulici Na Strži vyvrtáno celkem 2 116 metrů pilotů. Ty mají průměr 1 200 milimetrů a budou zpevňovat stěny budoucí šachty tak, aby nedošlo k nějaké neočekávané události,“ říká Radek Kozubík ze společnosti Hochtief.

Armaturou je podle něj vyztužený každý druhý pilot. Ve třech pilotech jsou také čidla, která budou sledovat, jestli na stavbě nedochází například k nějakým svislým sesuvům.

Bonus průzkumu

Příjemným bonusem celého geologického průzkumu je, že to, co bude během této části projektu vybudováno, zároveň poslouží jako součást budoucí technologie metra. Například ze šachty Na Strži tak bude do tunelů metra proudit čerstvý vzduch, protože bude součástí ventilačního systému. Tyto části vznikají, i když celá linka D nemá zatím stavební povolení. Ani průzkum však není zadarmo. Náklady dosáhnou celkem 1,3 miliardy korun. Z toho 651,3 milionu město zaplatí stavební firmě Metrostav, která uspěla se dvěma nabídkami. Konkurenční Hochtief inkasuje 542,5 milionu korun a Strabag dostane 122,7 milionu korun.

Stavební řízení

Celkové odhadované náklady na výstavbu desetikilometrové linky D mezi Písnicí přes Pankrác na Náměstí Míru jsou odhadované na 72 miliard korun. Pro srovnání, poslední stavba metra proběhla na lince A. Prodloužení z Dejvické do Motola stálo necelých 18 miliard korun a pracovalo se v letech 2010–2015. Na úseku dlouhém 6,1 kilometru vznikly čtyři nové stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. U trasy D se počítá s deseti stanicemi.

Celá trasa metra se jen s povolením pro geologický průzkum postavit nedá.

„Souběžně s uskutečňováním průzkumu probíhají práce směřující k získaní stavebního povolení na nové metro,“ ujišťuje náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Optimismus vyzařuje i z generálního ředitele dopravního podniku Petra Witowského.

„Vlastní stavební práce by měly začít v létě příštího roku. A my bychom na ten geologický průzkum chtěli plynule navázat. Do konce roku by už měla být připravena dokumentace pro stavební povolení. Následně zažádáme o stavební povolení. Pak bude probíhat stavební řízení,“ říká Witowski.

To, čemu se bude moci opravdu říkat, že je stavba metra, by podle ředitele mělo přijít v červenci příštího roku. A první vlak vyjede na konci roku 2027.

„Úsek Pankrác–Olbrachtova se bude razit z ulice Na Strži. Další část pak z Písnice. A největší zázemí staveniště bude v lokalitě Nemocnice Krč. Tam je totiž dost místa i na takovéto aktivity,“ dodává Witowski.