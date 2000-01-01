náhledy
Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice. Doraženo by mělo být v polovině června. Nyní bude probíhat výstavba ostění, přestupních a výstupních vazeb a budování vestibulů. Toto je pohled do budoucího výtahového vestibulu, který bude ústit na povrch u křižovatky ulic Na Strži a Budějovická, nedaleko bývalé pobočky České pošty. Prostor, kde jsou na fotce vidět postavy stavařů, vznikl během geologického průzkumu.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Pohled na výrub jádra stanice Pankrác D tentokrát zleva. Stavební dělník proudem vody snižuje prašnost při odstraňování primárního ostění dílčích výrubů.
Pohled ze vzduchotechnické místnosti do spojovací chodby a tunelu pro odstav záložních nebo posilových vlaků. Zde jsme v podzemí zhruba 32 metrů pod zemským povrchem nedaleko hřbitova Zelená liška. Na fotce je vidět již dokončené definitivní ostění objektů.
Pohled z horní části jádra nad obloukem nad patní štolou, kde probíhají poslední ražby ve stanici Pankrác D, směrem na jih, do budoucího dvojkolejného mezistaničního tunelu (rovně). Vlevo je tunel k budoucímu výtahu pro výstup na povrch u budovy České pošty, vpravo eskalátorový tunel pro přímý výstup ze stanice do OC Arkády.
Jiný pohled na razící stroj při výrubu jádra stanice Pankrác D.
Kolejový rozplet dvojkolejného traťového mezistaničního tunelu (vpravo) a tunelu pro odstav záložních nebo posilových vlaků (vlevo). V místě fotografa je dvojkolejní tunel rozšířen právě o kolejovou odbočku do tunelu pro odstav.Také zde je vidět již dokončené definitivní ostění.
Detail na odstraňování primárního ostění dílčího výrubu. Samotná stanice Pankrác D se při pohledu na její průřez razila na celkem 11 dílčích výrubů. Kousek za strojem, ve výšce zhruba čtyři metry nad stropem je současný traťový tunel linky C, kde jezdí vlaky mezi stanicemi Pankrác a Budějovická.
Pohled z dvoukolejného traťového mezistaničního tunelu na dno stavební jámy nedaleko hřbitova Zelená liška a příprava na výstavbu stropní konstrukce nad budoucím traťovým tunelem.
Budoucí stanice Pankrác D a místo posledních ražeb, konkrétně jádra stanice, které je vidět nad patní štolou. Jádro nad obloukem je potřebné dorazit, vyvézt rubaninu, která je po stranách, a dorazit dno stanice. Dno patní štoly je nejhlubší místo stanice Pankrác D nacházející se zhruba 40 metrů pod zemským povrchem. Pro představu, zhruba na úrovni tečny v nejvyšším místě oblouku nad patní štolou bude strop nástupiště a po stranách kolejiště. V prostoru pod budoucím stropem budou uloženy veškeré kabely silnoproudu a další technologie.
Pohled na razící stroj při výrubu jádra budoucí stanice Pankrác D. Pod strojem se nachází patní štola.
Širší pohled na stanici Pankrác D, patní štolu a část jádra stanice, které zbývá vyrazit.
Jiný úhel pohledu na patní štolu a část jádra stanice Pankrác D, které zbývá vyrazit.
Širokoúhlý záběr, na kterém je vpravo hlavní část budoucí stanice Pankrác D a vlevo budoucí eskalátorový tunel pro výstup ze stanice do OC Arkády.
