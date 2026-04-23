OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů
Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky
První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...
Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda
V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...
Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka
Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...
Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu
Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...
Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze
V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.
Pražané si stěžují na nedostupnost bydlení i dopravní zácpy
Více než polovina Pražanů vnímá zhoršení kvality života v posledních letech. Největší slabinou metropole je bydlení, dopravní zácpy, nedostatek parkování a problémy ve veřejném prostoru – drogy,...
OBRAZEM: Kousek Ameriky na Malé Straně. Konvoj svobody dorazil do Prahy
Konvoj historických armádních vozidel v pátek v centru Prahy připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví Spojených států amerických na Malé Straně si mohli lidé zhruba...
Robot uklízí i baví. Pražské nákupní centrum testuje novinku, experti jsou skeptičtí
Do obchodních center v Česku vstupují autonomní roboti. Nový robotický koš nesoucí jméno P.E.P.E. od společnosti M2C uklízí, komunikuje a slouží jako reklamní plocha v obchodním centru Harfa v Praze...
VIDEO: Trable v Žižkovském tunelu. Po nočním čištění klouzali chodci i cyklisté
Nepříjemné překvapení čekalo v pátek ráno na chodce a cyklisty v Žižkovském tunelu. Avizované noční čištění proměnilo dlažební kostky v klouzačku. Kvůli cyklistům, kteří nerespektovali zákaz...
Orientační závod pro „šotouše“. Pražská lítačka prověří, kdo zná MHD v metropoli nejlépe
Páteční odpoledne v Praze bude patřit těm, kteří znají jízdní řády, přestupy a zkratky lépe než běžný cestující. V 16:00 startuje 14. ročník Pražské lítačky, závodu v integrované dopravě, kde spíše...
Žena zemřela po pádu z 11. patra panelového domu v pražských Řepích
V pražských Řepích zemřela v pátek ráno přibližně padesátiletá žena po pádu z okna v jedenáctém patře panelového domu. Okolnosti její smrti teď prověřují kriminalisté.
Český Woods? Historická kuriozita. Ale šance na zlaté zrnko je, říká Uhlík
Před rokem a měsícem se stal novým prezidentem České golfové federace. Přitom kolem golfu se Petr Uhlík pohybuje přes 40 let – hraje ho, šéfuje hřišti na Konopišti, předsedal kontrolní komisi,...
Pražští radní schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín
Pražští radní ve čtvrtek schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Dům na náměstí Míru, který má nadále sloužit k...
Otíkovu lávku na Jižním Městě oživil návrat Jánose Bána
O křest vlastně nešlo, předpisy nedovolují křtít objekty podle fiktivních postav, ale vzhledem k tomu, že pro tuto pražskou čtvrť je to ikonické místo, slavnostně odhalili alespoň plaketu, který by...
Nová poliklinika na Florenci zavádí koordinátora a lékaře bez čekání
Na Florenci otevřela nová poliklinika, pacienty přijímá do několika pečujících programů. Bude o nich vědět všechno a volat jim, kdy je potřeba jaká prohlídka. Středisko umístěné hned na metru avizuje...
Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. Za pár sekund to udělal znovu
Jen pár okamžiků dělilo od katastrofy malého chlapce na křižovatce v Mladé Boleslavi. Hned dvakrát vběhl bez varování pod kola vozů policistů, kteří mířili k zásahu. Řidiči měli co dělat, aby střetu...
Apoštolové se zastavili, turisté se divili. Smrtkou pak dlouho zvonil orlojník
Neobvykle se choval pražský orloj ve čtvrtek hodinu před polednem. Apoštolové se ve dvířkách zastavili, postava Smrtky pak zvonila téměř tři minuty, aby zazvonila celkem 130krát. Stalo se tak na...