„Proč musí nová stanice metra nést jméno po Ivanu Olbrachtovi, spisovateli, který podporoval komunismus a sám byl komunista?“ vyjádřil se webu ÚSTR Kudrna.
Jako alternativu navrhl pojmenovat ji po Josefu Bryksovi, který za druhé světové války bojoval v britském letectvu, či po knězi Josefu Toufarovi. Utýraných obětech komunistického režimu.
„Chceme, aby se naše děti ptaly svých rodičů, učitelů, kdo to byl ten Olbracht? To byl ten, co napsal agitační pamflet Anna proletářka? Pokud chceme, aby mladí lidé byli resistentní vůči totalitním, diktátorským a autoritativním režimům, musíme jim předkládat nezkreslený obraz zločinného komunistického režimu,“ uvedl Kudrna.
O konečném názvu stanice rozhodne podle vedoucího odboru komunikace pražského dopravního podniku (DPP) Daniela Šabíka místopisná komise magistrátu.
„V průběhu projektové přípravy mají zastávky či stanice MHD pracovní názvy. V naprosté většině nakonec zůstanou i k zahájení provozu. Nicméně někdy dojde ke změně. Třeba konečná zastávka prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky měla pracovní název Dědinská, který se změnil na finální Dědina,“ uvedl mluvčí.
Názvy stanic podle Šabíka vycházejí z názvu čtvrti, oblasti či ulice, kde se nacházejí, například Pankrác, Libuš nebo Písnice. V případě diskutované stanice metra je nazvána podle přilehlé Olbrachtovy ulice.
Šéf ústavu rovněž zdůraznil, že veřejný prostor by měl vznikat v duchu demokratické paměti a historické odpovědnosti. Podle něj totiž názvy ulic, náměstí či dopravních uzlů významně ovlivňují, jakým způsobem společnost nahlíží na vlastní dějiny.
Stejně jako Kudrna vyčítali již v květnu spisovateli a autorovi klasik, jako je Nikola Šuhaj loupežník nebo Golet v údolí, jeho politickou angažovanost v Komunistické straně Československa v meziválečném a následně poválečném období radní Prahy 4.
„Nevíme, kdo pracovní názvy navrhl, nicméně Olbracht jako semilský rodák byl sice významným spisovatelem, ale rovněž kontroverzním a velmi aktivním politikem, který byl po roce 1945 členem ÚV KSČ a výkonným funkcionářem ministerstva informací v temných 50. letech,“ uvedl na jaře radní Prahy 4 Jaroslav Míth (ODS).
Ražby prvního úseku nové linky metra D na trase Pankrác – Olbrachtova začaly v únoru 2023. Znovuzprovoznění části ulice Na Strži, čímž se částečně uleví dopravní situaci v Praze 4, je naplánované na polovinu letošního prosince.
