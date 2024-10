Okolí stanice Nové Dvory bude vytápět geotermální energie z metra D

Tento záměr, schválený pražskými radními, je součástí 69 projektů klimatického plánu na snížení oxidu uhličitého v ovzduší. Podobná zařízení již fungují v několika evropských zemích.

„Podstatou projektu je využití geotermální energie získané z ostění tunelu metra D v okolí stanice Nové Dvory a její využití prostřednictvím technologie průmyslových tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení budov v bezprostředním okolí,“ píše se v materiálu.

Výhodou tepelných čerpadel je podle dokumentu jejich účinnost, kdy na jednu kilowatthodinu (kWh) spotřebované elektřiny jsou schopna vyrobit tři až pět kWh tepelné energie, chladu či obojího.

Další výhodou projektu je to, že není třeba dělat žádné speciální vrty či výkopy, kde by byla zařízení umístěna, protože tyto práce jsou součástí stavby metra. Do konstrukce tunelu budou při stavbě pouze doplněny takzvané geotermální absorbéry.

Na Nových Dvorech vznikne na ploše zhruba 200 tisíc metrů čtverečních 17 samostatných bloků budov s odhadovanou spotřebou vytápění a chlazení od 10 000 do 15 000 megawatthodin (MWh) za rok. „Přímo nad plánovanou větrací šachtou z metra bude administrativní budova s pronajímatelnou plochou asi osm tisíc metrů čtverečních a potřebou tepla a chladu v řádu 300 až 500 MWh za rok,“ uvádí se v materiálu.

Vedení Prahy už schválilo přípravu projektu první části výstavby na Nových Dvorech. V úvodní fázi vzniknou v okolí budoucí stejnojmenné stanice metra D byty, kanceláře, kulturní centrum a komerční prostory.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Celá nová čtvrť má mít na 2000 převážně městských nájemních bytů a na rozloze téměř třicet hektarů mají vyrůst kanceláře, obchody, mateřská, základní i střední škola, poliklinika, venkovní hřiště a sportovní hala nebo komunitní kulturní centrum s knihovnou.

Jednotlivé části mají vzniknout do patnácti let. Na projektu Praha pracuje se svou firmou Pražská developerská společnost.

25. dubna 2023