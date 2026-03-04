Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v krasobruslení, které se uskuteční v O2 Aréně.
Vítězný návrh Maxima Velčovského a edit! architects stanice metra linky B Českomoravská (17. dubna 2023)

Stanice Českomoravská se úplně promění. Otevřít by měla v březnu.
Rekonstruovaný vestibul měl v listopadu 2025 již hotové nové ostění.
Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
„Otevření stanice předpokládáme v pátek 20. března 2026,“ oznámil Dopravní podnik Praha na Facebooku. S tím, že vše bude záviset na konečném harmonogramu postupujících prací.

Stanice metra Českomoravská nové jméno nedostane. Důvod je podle radního prostý

„V případě, že veškeré zkoušky, přejímky a řízení s odpovědnými úřady o uvedení stavby do zkušebního provozu proběhnou bez komplikací,“ píše se dále na webu.

Nová Českomoravská se otevře v březnu. Dostane obklady od Maxima Velčovského

Českomoravská je zavřená déle než rok. Její znovuotevření se původně plánovalo do konce roku 2025, práce na rekonstrukci se ale ukázaly jako náročnější.

Českomoravská

  • Otevřena byla 22. listopadu 1990 spolu se stanicemi Palmovka, Invalidovna a Křižíkova. Tím se metro B prodloužilo z Florence o 4,4 km.
  • Byla konečnou stanicí metra B do 8. listopadu 1998, kdy byla linka prodloužena na Černý Most.
  • Před otevřením byl její pracovní název Zápotockého.
  • V jejím okolí je O2 arena, obchodní centrum Fénix, nádraží Libeň a dvě tramvajové trati.

Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizí. Do budoucna by měl přibýt i výtah, během současné modernizace s ním však dopravní podnik nepočítal.

Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila skoro 25 let, od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik ji pro náročné opravy uzavřel v lednu 2025.

Otevření se tak uskuteční těsně před mistrovstvím světa v krasobruslení. To v O2 Areně startuje prvními tréninky hned následující pondělí 24. března.

Což výrazně zjednoduší přístup k hale. Během rekonstrukce museli lidé využívat stanici Vysočanská, odtud to měli asi 15 minut pěšky. Využít mohli také linky tramvají.

Měla by se stanice metra Českomoravská přejmenovat?

celkem hlasů: 1643

Změna názvu se nekonala

Při rekonstrukci se také uvažovalo o přejmenování stanice na Arénu Libeň. Místo jména zaniklého podniku ČKD, Českomoravská-Kolben-Daněk, by odkazovala právě na blízkou multifunkční arénu, kde se konají velké kulturní i sportovní akce.

Návrh ale vzbudil na sociálních sítích rozporuplné reakce. Proti změně názvu už dřív vznikla petice. Podle jejích autorů je přejmenování zbytečné, matoucí a nerespektuje historické a místopisné souvislosti.

Dopravní podnik v současnosti rekonstruuje stanici Flora na trase linky A. Předpoklad otevření je na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Naopak start rekonstrukce stanice Hradčanská se posouvá na začátek roku 2027.


