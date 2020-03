Metro C letos čekají tři výluky kvůli výměně pražců, první o Velikonocích

„Všechny výluky budou na trase C. Ta velikonoční od 10. do 14. dubna, kdy se budou měnit pražce v úseku mezi Pražského povstání a Kačerovem. Metro pojede z Letňan na Pražského povstání a z Kačerova na Háje. Mezi tím bude pendlovat náhradní autobusová doprava XC,“ řekl technický ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Jan Šurovský.



Metro nepojede také dva víkendy v květnu, kdy bude kvůli opravám uzavřena stanice metra Opatov a vlaky jí budou projíždět.

„Tato výluka není ještě termínově přesně ukotvena,“ řekl Šurovský. Náhradní doprava nebude zavedena, upraveny zřejmě budou pouze trasy autobusů v okolí.

Opravy na Opatově již začaly loni a dělají se za provozu. Nově zde vznikne výtah, mění se osvětlení nebo obklady.

Další výluka se uskuteční v červenci mezi stanicemi Pražského povstání a Hlavní nádraží. Také tam se budou měnit pražce.

Výluky metra C Velikonoční výluka: 10. - 14. dubna Květnová výluka: termín nestanoven Letní výluka: 4. - 13. července Podzimní výluka: 26. - 29. září

„Bude potřeba se věnovat úseku v okolí stanice Muzeum, který je v oblouku a kde výměna pražců ještě nebyla,“ dodal Šurovský.

Poslední výluku kvůli pražcům chystá dopravní podnik v září.

Na trase C se musí pražce vyměňovat po větších částech, a to kvůli zabezpečovacímu zařízení, které musí být celé vypnuto. Například na trase A funguje jiný typ zabezpečení, který umožňuje výměnu jednotlivých pražců v noci. To na trase C dělat nelze.