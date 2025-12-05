Připravujeme podrobnosti.
Oprava stanice metra Pankrác končí dřív, cestujícím se otevře před Vánocemi
V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy
Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...
Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení
Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...
Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač
Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.
Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají
Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...
Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani
Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...
Stanice pražského metra C Pankrác bude po téměř roční rekonstrukci pro cestující znovu otevřena 19. prosince. Oproti plánům je to sedmnáct dní dříve, uvedl náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.
Zabarikádovaný muž v malešickém bytě, hrozí zapálením domu. Policie budovu evakuovala
Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjely dnes po poledni do Chotutické ulice v pražských Malešicích, kde se podle policie v bytě zabarikádoval muž a hrozí zapálením budovy. Na místo...
Za smrtelnou nehodu žádá žalobce pro policistku podmínku
Státní zástupce Michal Muravský navrhl potrestat policistku Lucii Vavrochovou, která loni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, dvacetiměsíčním podmíněným trestem a zákazem řízení....
Znělo to jako střelba. Policie zasahovala ve škole na Žižkově
Ve škole na pražském Žižkově dnes dopoledne zasahovala policie. Zásahová jednotka prověřovala na Základní škole a Gymnáziu na Havlíčkově náměstí nahlášenou střelbu. Nebezpečí se však nepotvrdilo....
Nový život odložených hraček: skupina Kaprain pořádá vánoční sbírku pro děti
Žádné dítě si nezaslouží, aby na něj Ježíšek o Vánocích zapomněl. Projekt Nadačního fondu Kaprain proto již popáté pomáhá rodinám, pro které jsou svátky velkou finanční zátěží, prožít veselejší...
Vrak auta blokoval po nehodě silnici. Řidič z místa utekl, sundal i značky
V Karlovarské ulici na pražských Petřinách v pátek ráno zasahovali hasiči u dopravní nehody osobního automobilu, který narazil do svodidel. Na místě se už při jejich příjezdu nikdo nenacházel....
Po stopách věrných i zrádců. Zavítejte na místa, kde se natáčela oblíbená show
Strhující hra Zrádci letos vtáhla miliony diváků a teď láká i k výletům. Středočeský hrad Křivoklát nabízí jedinečnou možnost projít se místy, kde hráči bojovali o přežití. A kdo bude chtít pátrat...
Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu. Incident zachytila kamera
Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu v metru ve stanici Národní třída. Teprve sedmnáctiletá dívka tam zaútočila na 81letého muže. Kriminalisté žádají, aby se svědci, kteří jsou vidět na...
Hrozil na chatu, u školy ho sebrala policie. Vedle v průmyslovce se zabarikádovali
Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...
Na střelnici chtěl mladík spáchat sebevraždu. Přišla však nečekaná záchrana
V pražské Hostivaři se dnes odpoledne pokusil o sebevraždu mladý cizinec. Na místní střelnici proti sobě namířil zbraň. Díky rychlé reakci dvou policistů, kteří byli na místě jako instruktor a...
V kolínské Toyotě se odboráři dohodli na nové kolektivní smlouvě, mzdy vzrostou
Odbory a vedení kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic tento týden ukončily kolektivní vyjednávání. Nová kolektivní smlouva bude od ledna platná na dva roky, tarifní mzdy se...
Robotovi v patách. Zákazník byl zvědavý, jak mu nová atrakce doručí oběd
Před prodejnou McDonald’s v Thámově ulici v Praze 8 parkují tři růžová robotická vozítka. Jsou v práci krátce – v úterý je Foodora pilotně vypustila do ulic Karlína, aby spolu s živými kolegy...