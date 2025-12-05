Oprava stanice metra Pankrác končí dřív, cestujícím se otevře před Vánocemi

  14:58
Stanice pražského metra C Pankrác bude po téměř roční rekonstrukci pro cestující znovu otevřena 19. prosince. Oproti plánům je to sedmnáct dní dříve, uvedl náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.
Rekonstruovaná stanice metra Pankrác. (21. října 2025)

Rekonstruovaná stanice metra Pankrác. (21. října 2025) | foto: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Rekonstruovaná stanice metra Pankrác. (21. října 2025)
Rekonstruovaná stanice metra Pankrác. (21. října 2025)
Vizualizace budoucí stanice metra D Pankrác.
Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Zabarikádovaný muž v malešickém bytě, hrozí zapálením domu. Policie budovu evakuovala

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjely dnes po poledni do Chotutické ulice v pražských Malešicích, kde se podle policie v bytě zabarikádoval muž a hrozí zapálením budovy. Na místo...

5. prosince 2025  13:13,  aktualizováno  14:08

Za smrtelnou nehodu žádá žalobce pro policistku podmínku

Obžalovaná policistka Lucie Vavrochová se svým obhájcem u Obvodního soudu pro...

Státní zástupce Michal Muravský navrhl potrestat policistku Lucii Vavrochovou, která loni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, dvacetiměsíčním podmíněným trestem a zákazem řízení....

5. prosince 2025  12:59

Znělo to jako střelba. Policie zasahovala ve škole na Žižkově

Policejní zásah ve škole na pražském Žižkově (5. prosince 2025)

Ve škole na pražském Žižkově dnes dopoledne zasahovala policie. Zásahová jednotka prověřovala na Základní škole a Gymnáziu na Havlíčkově náměstí nahlášenou střelbu. Nebezpečí se však nepotvrdilo....

5. prosince 2025  11:40,  aktualizováno  11:57

Nový život odložených hraček: skupina Kaprain pořádá vánoční sbírku pro děti

Vánoční období přináší příležitost rozdávat radost, a právě proto se outletové...

Žádné dítě si nezaslouží, aby na něj Ježíšek o Vánocích zapomněl. Projekt Nadačního fondu Kaprain proto již popáté pomáhá rodinám, pro které jsou svátky velkou finanční zátěží, prožít veselejší...

5. prosince 2025  10:40

Vrak auta blokoval po nehodě silnici. Řidič z místa utekl, sundal i značky

V Praze na Petřinách bouralo osobní auto do svodidel, řidič před příjezdem...

V Karlovarské ulici na pražských Petřinách v pátek ráno zasahovali hasiči u dopravní nehody osobního automobilu, který narazil do svodidel. Na místě se už při jejich příjezdu nikdo nenacházel....

5. prosince 2025  7:54

Po stopách věrných i zrádců. Zavítejte na místa, kde se natáčela oblíbená show

Vojtěch Kotek jako hradní pán před Křivoklátem v show Zrádci 2

Strhující hra Zrádci letos vtáhla miliony diváků a teď láká i k výletům. Středočeský hrad Křivoklát nabízí jedinečnou možnost projít se místy, kde hráči bojovali o přežití. A kdo bude chtít pátrat...

5. prosince 2025

Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu. Incident zachytila kamera

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu v metru ve stanici Národní třída. Teprve sedmnáctiletá dívka tam zaútočila na 81letého muže. Kriminalisté žádají, aby se svědci, kteří jsou vidět na...

4. prosince 2025  19:19

Hrozil na chatu, u školy ho sebrala policie. Vedle v průmyslovce se zabarikádovali

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy. (4. prosince 2025)

Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...

4. prosince 2025  10:08,  aktualizováno  17:48

Na střelnici chtěl mladík spáchat sebevraždu. Přišla však nečekaná záchrana

Nedílnou součástí přípravy k získání zbrojního průkazu je střelecká příprava. V...

V pražské Hostivaři se dnes odpoledne pokusil o sebevraždu mladý cizinec. Na místní střelnici proti sobě namířil zbraň. Díky rychlé reakci dvou policistů, kteří byli na místě jako instruktor a...

4. prosince 2025  16:10

V kolínské Toyotě se odboráři dohodli na nové kolektivní smlouvě, mzdy vzrostou

Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X

Odbory a vedení kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic tento týden ukončily kolektivní vyjednávání. Nová kolektivní smlouva bude od ledna platná na dva roky, tarifní mzdy se...

4. prosince 2025  15:54

Robotovi v patách. Zákazník byl zvědavý, jak mu nová atrakce doručí oběd

Robotická vozítka v Karlíně budí rozruch, jsou hlavně atrakcí. (4. prosince...

Před prodejnou McDonald’s v Thámově ulici v Praze 8 parkují tři růžová robotická vozítka. Jsou v práci krátce – v úterý je Foodora pilotně vypustila do ulic Karlína, aby spolu s živými kolegy...

4. prosince 2025  15:24

