K události došlo asi hodinu před polednem.
Podle mluvčí pražských hasičů Kateřiny Benešové žena spadla do kolejiště, se soupravou se nestřetla.
Záchranná služba na místo vyslala posádku záchranářů, posádku s lékařem a inspektora. Složky ženu ve věku kolem šedesáti let převzaly do péče. Utrpěla závažné poranění v oblasti hlavy.
„Žena byla kompletně vyšetřena a také zajištěna, byla mimo jiné uvedena do umělého spánku a napojena na umělou plicní ventilaci,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
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Před dvanáctou hodinou měly posádky ženu stále v péči. Dále ji nasměrovaly do traumacentra.
Metro se opět zprovoznilo v 11:41. Po dobu omezení v postiženém úseku jezdily náhradní autobusy XC v obou směrech.