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Ve stanici metra Háje spadla žena do kolejiště. Má vážné poranění hlavy

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  11:40aktualizováno  12:13
Linka pražského metra C v úseku Kačerov - Háje stojí z důvodu člověka v...

Linka pražského metra C v úseku Kačerov - Háje stojí z důvodu člověka v kolejišti. (2. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Linka pražského metra C v úseku Kačerov - Háje stojí z důvodu člověka v...
Linka pražského metra C v úseku Kačerov - Háje stojí z důvodu člověka v...
Linka pražského metra C v úseku Kačerov - Háje stojí z důvodu člověka v...
Linka pražského metra C v úseku Kačerov - Háje stojí z důvodu člověka v...
10 fotografií
Linka pražského metra C v úseku Kačerov - Háje ve čtvrtek dopoledne stála z důvodu pádu ženy do kolejiště. Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. V postižené části byla oboustranně zavedena náhradní autobusová doprava. Provoz byl obnoven před 12. hodinou.

K události došlo asi hodinu před polednem.

Podle mluvčí pražských hasičů Kateřiny Benešové žena spadla do kolejiště, se soupravou se nestřetla.

Záchranná služba na místo vyslala posádku záchranářů, posádku s lékařem a inspektora. Složky ženu ve věku kolem šedesáti let převzaly do péče. Utrpěla závažné poranění v oblasti hlavy.

„Žena byla kompletně vyšetřena a také zajištěna, byla mimo jiné uvedena do umělého spánku a napojena na umělou plicní ventilaci,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.

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Před dvanáctou hodinou měly posádky ženu stále v péči. Dále ji nasměrovaly do traumacentra.

Metro se opět zprovoznilo v 11:41. Po dobu omezení v postiženém úseku jezdily náhradní autobusy XC v obou směrech.

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