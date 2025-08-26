Na Chodově pronásledovaný muž utekl do tunelu metra, část trasy C stála

  17:50aktualizováno  18:39
Kvůli vstupu člověka do kolejiště a tunelu metra ve stanici Chodov byla v úterý odpoledne více než půl hodinu mimo provoz část linky C. Konkrétně nejezdily soupravy mezi stanicemi Kačerov a Háje. Neznámý muž se chtěl svézt na spřáhlu mezi soupravami, pak se dal na útěk tunelem. Policie po něm nyní pátrá.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková redakci iDNES.cz potvrdila, že neznámý člověk vstoupil do tubusu metra v 17:20. Podle informací na webu s přehledem omezení a mimořádných událostí pražského dopravního podniku byl provoz obnoven krátce po 18. hodině.

„Muž se chtěl ve stanici metra svézt na spřáhlu soupravy, nicméně si ho všimli ostatní cestující. Muž z spřáhla slezl a vběhl do tunelu směrem na Roztyly, tím zastavil provoz mezi Kačerovem a Háji,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Na místo dorazili policisté, kteří po půlhodině pátrání zjistili, že muž tubus metra opustil, vmísil se mezi ostatní cestující a utekl. Policie bude nyní zkoumat kamerové záznamy a po neznámém muži dál pátrá.

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

Kvůli vstupu člověka do kolejiště a tunelu metra ve stanici Chodov byla v úterý odpoledne více než půl hodinu mimo provoz část linky C. Konkrétně nejezdily soupravy mezi stanicemi Kačerov a Háje....

26. srpna 2025  17:50,  aktualizováno  18:39

