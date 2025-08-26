Mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková redakci iDNES.cz potvrdila, že neznámý člověk vstoupil do tubusu metra v 17:20. Podle informací na webu s přehledem omezení a mimořádných událostí pražského dopravního podniku byl provoz obnoven krátce po 18. hodině.
„Muž se chtěl ve stanici metra svézt na spřáhlu soupravy, nicméně si ho všimli ostatní cestující. Muž z spřáhla slezl a vběhl do tunelu směrem na Roztyly, tím zastavil provoz mezi Kačerovem a Háji,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
Na místo dorazili policisté, kteří po půlhodině pátrání zjistili, že muž tubus metra opustil, vmísil se mezi ostatní cestující a utekl. Policie bude nyní zkoumat kamerové záznamy a po neznámém muži dál pátrá.