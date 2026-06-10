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Ve stanici Budějovická srazila souprava metra člověka. Část linky C stojí

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  19:57aktualizováno  20:10
Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Ve stanici Budějovická totiž srazila před půl osmou souprava člověka, který pod ní zůstal zaklíněný, informovala policie. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC.
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Ve stanici metra B Budějovická zasahuje policie. (10. června 2026) | foto: František Stadler

„Kolem půl osmé jsme přijali oznámení, že ve stanici Budějovická došlo k pádu osoby do kolejiště,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí policie Eva Kropáčová. „Zůstala zaklíněná pod soupravou,“ dodala. Policisté na místě zjišťují okolnosti srážky.

„Naše jednotky na místě asistují s přesunem pacienta pro zdravotnickou službu v transportní vaně,“ uvedl pro redakci mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl.

„Na místo jsme poslali posádku s lékařem a inspektorem,“ informoval mluvčí záchranné služby Karel Kirs. Osoba podle něj utrpěla úraz hlavy a dolní končetiny. Byla transportována do traumacentra v Thomayerově nemocnici.

Cestující mohou využít náhradní autobusy XC, které dopravní podnik postupně zavádí. Předpoklad uvolnění linek se podle Pražské integrované dopravy (PID) očekává přibližně v půl desáté večer.

Ve zbytku trasy C, tedy z Pražského povstání do Letňan a z Kačerova na Háje jezdí metro bez omezení.

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