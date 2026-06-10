Ve stanici Budějovická srazila souprava metra člověka. Část linky C stojí

„Kolem půl osmé jsme přijali oznámení, že ve stanici Budějovická došlo k pádu osoby do kolejiště,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí policie Eva Kropáčová. „Zůstala zaklíněná pod soupravou,“ dodala. Policisté na místě zjišťují okolnosti srážky.
„Naše jednotky na místě asistují s přesunem pacienta pro zdravotnickou službu v transportní vaně,“ uvedl pro redakci mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl.
„Na místo jsme poslali posádku s lékařem a inspektorem,“ informoval mluvčí záchranné služby Karel Kirs. Osoba podle něj utrpěla úraz hlavy a dolní končetiny. Byla transportována do traumacentra v Thomayerově nemocnici.
Cestující mohou využít náhradní autobusy XC, které dopravní podnik postupně zavádí. Předpoklad uvolnění linek se podle Pražské integrované dopravy (PID) očekává přibližně v půl desáté večer.
Ve zbytku trasy C, tedy z Pražského povstání do Letňan a z Kačerova na Háje jezdí metro bez omezení.