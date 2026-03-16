Metro linky D mění ceny i čtvrti. „Béčko“ zdražuje lokality až na okrajích Prahy

Jan Bohata
  7:00
Nová linka metra D má do rozjezdu ještě hodně daleko, už ale tlačí ceny nemovitostí ve svém dosahu nahoru. U stanice Písnice investoři počítají s rozsáhlou výstavbou. Pražská rada v souvislosti s dalším rozvojem této lokality na jihu města schválila nutné úpravy. K jižnímu vestibulu, který se stane součástí navazující výstavby, přibude ještě severní vestibul. U stanice a v okolí náměstí mají vzniknout byty i kanceláře, zeleň a výhledově nová libušská radnice.
Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč

Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč | foto: DPP

Vizualizace budoucí stanice metra D Pankrác
Vizualizace budoucí stanice metra D Pankrác
Vizualizace budoucí stanice metra D Pankrác
Vizualizace budoucí stanice metra D Nádraží Krč
„Plánem výstavby metra D nastává příležitost z lokality kolem budoucí stanice metra Písnice urbanisticky vytvořit plnohodnotnou součást města,“ řekl Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.

Růst lokality detailně řeší územní studie. „Díky ní klademe důraz na jasná pravidla pro výškové uspořádání budoucí zástavby, její kapacitu i využití, efektivní uspořádání parkovacích stání, celkovou prostupnost územím, kvalitu a rozmanitost veřejných prostranství,“ dodal Hlaváček.

Atraktivní linka

Finální podoba „modré“ linky metra je sice známá jen z vizualizací, developeři a experti z realitní branže už mají v zásadě jasno, jak zahýbá s cenou okolních nemovitostí.

„Aktuální tempo růstu je v případě blízkosti metra, nejen v docházkové vzdálenosti, vysoké v řádech nízkých desítek procent nad průměr,“ upozornil František Brož ze společnosti Bezrealitky.

To potvrzují také další odborníci. „Velmi atraktivní, a to jak pro kupující, tak pro developery, jsou dnes lokality na budované lince D. Očekávané napojení na centrum se do cen nemovitostí promítá již v této fázi přípravy,“ uvedla Iva Stejskalová ze společnosti Skanska Residential.

Blízkost metra zdvihá hodnotu realit i v dalších částech Prahy.

„Linka D má ve stavbě dvě stanice, Pankrác a Ryšánku, a trh se začíná chovat, jako by tam mělo metro začít jezdit již příští rok. Leckdy jsou očekávané ceny podobné jako u zprovozněných stanic metra,“ popsal dále situaci František Brož.

Situace je v tomto případě podle realitních odborníků podobná jako v případě renovace železniční tratě z centra Prahy na Letiště Václava Havla a do Kladna.

„Mluví se o ní desítky let, což samo o sobě dávalo prostor pro vyjednání lepší ceny. Přestože horizont dokončení prací je stále v nedohlednu, samotné zahájení stavby zvedlo v obou případech ceny de facto skokově,“ dodal Brož.

Peníze jdou s metrem

Ceny nemovitostí se pohybují nahoru i v okolí stávajících linek metra a v různých částech Prahy. Dynamický vývoj cen experti sledují na ose linky B – na západ přes Anděl do Radlic i na východ přes Vysočany. Přítomnost linky B dělá z těchto lokalit plnohodnotné rozšíření centra města. Právě zde probíhá výrazná transformace bývalých brownfieldů v moderní městské čtvrti.

„I my zde máme vlastní projekty, konkrétně čtvrť Emila Kolbena ve Vysočanech a D.O.K. Radlice,“ řekla Iva Stejskalová ze Skanska Residential. Ceny nových bytů u metra rostou rychleji i proto, že lokalita přitahuje další služby. „A to retail, kanceláře a kvalitní veřejný prostor,“ dodala Stejskalová.

Metro v zásadě kopíruje schéma, kdy je centrum nejdražší a periferie nejlevnější.

„Určité výjimky jsou u linky A, která nevede až k hranicím města a nekončí v klasických velkých sídlištích,“ objasnil František Brož. U „céčka“ lze nejdražší nemovitosti najít okolo stanice Muzea, I. P. Pavlova a Vltavské. U poslední zmíněné to souvisí s očekávanou výstavbou čtvrti v oblasti Bubny-Zátory či dosahem atraktivní Letné.

„Stabilní hodnotu si dlouhodobě drží stanice v širším centru a zavedených rezidenčních čtvrtích, kde se kombinuje rychlá dostupnost, kvalitní občanská vybavenost a silná reputace lokality,“ doplnila Stejskalová.

Průměrná nabídková cena dosáhla v roce 2025 u nového bytu 177 631 korun za metr čtvereční. V Praze 9 je nejnižší, průměrně 163 tisíc korun. „Problém dostupnosti bydlení se již týká i střední třídy, která na vlastní bydlení už nedosáhne,“ upozornil Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol. Mnozí totiž nedosáhnou ani na hypotéku, protože jejich příjem nedostačuje pro splnění některého z jejích kritérií.

28. dubna 2025
Metro linky D mění ceny i čtvrti. „Béčko“ zdražuje lokality až na okrajích Prahy

Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč

Nová linka metra D má do rozjezdu ještě hodně daleko, už ale tlačí ceny nemovitostí ve svém dosahu nahoru. U stanice Písnice investoři počítají s rozsáhlou výstavbou. Pražská rada v souvislosti s...

16. března 2026

