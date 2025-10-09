Mezi Zličínem a Florencí bude podle mluvčí metro jezdit standardně, mezi Vysočanskou a Černým Mostem pak kyvadlově na jedné koleji, protože v daném úseku nejsou obratové koleje. Ve stanici Hloubětín si cestující budou muset přestoupit mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou navazovat.
Oprava stanice metra Českomoravská se protáhne, výluka čeká i linku C
V denní provozu budou v době výluky jezdit náhradní tramvaje XB v trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – Vysočanská.
„Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky číslo 12,“ dodala mluvčí. Upraveny budou také trasy linek číslo 8 a 31. Další informace najdou cestující na webu DPP zde.
Rozsáhlá oprava stanice metra Českomoravská začala letos v lednu a kvůli špatnému stavu nosných konstrukcí se neočekávaně protahuje. Vyžádala si také neplánované víkendové výluky. Namísto konce letošního roku se otevře až v prvním čtvrtletí toho příštího.