Připravujeme podrobnosti.
Ve stanici Černý Most spadl člověk pod metro, část linky B stojí
Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze
U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...
„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou
Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...
„Chceš přes držku?“ Muž v pražském metru usměrňoval hajlujícího mladíka
Na sociálních sítích se objevilo video z pražské stanice metra Můstek, na kterém kráčí muž se zdviženou pravicí a do toho provolává nacistický pozdrav „Heil Hitler“. Jiný kolemjdoucí muž rychle...
Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3
Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...
Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy
Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...
Sprejeři poničili renesanční skvost u Expa. Máme vás na kamerách, vzkazuje galerie
Kulturní památka na Letné, renesanční Viniční sklepy z poloviny 16. století, se stala terčem útoku sprejerů. Škoda na unikátním opukovém zdivu pod budovou Expo 58 přesahuje milion korun. Vedení...
Heydrichův mercedes poprvé vystaví v Praze. A bude to ten pravý, lákají organizátoři
Uvidí Pražané zaručeně pravý mercedes, kterým cestoval Reinhard Heydrich v den, kdy na něj čeští výsadkáři spáchali v květnu 1942 atentát? Vystavení originálního vozu slibují pořadatelé květnové...
Obědy v pražských menzách zdražily, školy nakupují pro studenty mikrovlnky
Kvůli změně financování stravování si v menzách studenti na pražských vysokých školách připlatí. Některé univerzity pokryjí zdražení ze svého, jinde další kroky ve financování stravování dál...
Soud poslal do vazby agresora z Kobylis, za brutální útok mu hrozí deset let
Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže, který minulý týden na Praze 8 brutálně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu život ohrožující poranění mozku. Obvodní soud pro Prahu 8 v pátek...
Praha chce koupit Národní dům na Vinohradech. Zřejmě dorovná cenu z aukce
Praha plánuje dorovnat cenu 399 milionů korun vzešlou z aukce a koupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Národní dům na Vinohradech. Radní města budou o odkupu hlasovat v...
Tramvaje a autobusy na Dvoreckém mostě. Jak zamíchají pražskou dopravou?
Nový Dvorecký most se otevře 17. dubna a už o den později tudy projedou linky městské hromadné dopravy. Dvě tramvajové, čtyři denní a dvě noční linky autobusů. Jak se změní doprava v oblasti poté, co...
Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě
Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...
České házenkářky se favoritkám z Dánska vyrovnaly až po půli, vynikla Desortová
České házenkářky v předposledním z šesti utkání skupiny Euro Cupu podlehly v Praze favorizovanému Dánsku 20:30. Svěřenkyně Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy ztratily zápas s úřadujícími vicemistryněmi...
Dvorecký most, to bude i botanická zahrada z pouličních lamp a betonový vodník
Koleje na novém Dvoreckém mostě ještě testuje tramvajová souprava a dělníci dokončují detaily tramvajové zastávky na konci mostu. Ale už příští týden na něj vjedou první tramvaje a autobus. Nový most...
Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem
Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší...
Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...
Unikátní pražské fitko boří hranice. Kojenci i malí školáci tu poznávají radost z pohybu
Výjimečnou tělocvičnu Jony’s Gym v pražských Letňanech ve čtvrtek slavnostně otevřeli veřejnosti. Projekt jako jediný v Česku nabízí fyzické aktivity speciálně upravené pro děti od šesti měsíců do...