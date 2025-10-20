Část metra B stojí, na Palmovce skočila před soupravu žena

  17:51aktualizováno  18:03
Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most aktuálně přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Barbara Kytková, iDNES.cz

„Z důvodu pádu osoby do kolejiště ve stanici Palmovka je zastaven provoz metra v úseku Florenc – Černý Most. Náhradní dopravu zajišťují autobusy,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Incident se podle webu Pražšké integrované dopravy stal v 17:39.

„Žena skočila před projíždějící soupravu metra a zůstala zaklíněná pod jedním z vagonů. Nejeví známky života, na místě probíhá záchranná akce,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

V dotčeném úseku je mezi stanicemi Florenc - Křižíkova - Palmovka - Vysočanská - Lehovec zavedena náhradní autobusová doprava XB.

