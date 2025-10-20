Část metra B stojí, na Palmovce skočila před soupravu žena

„Z důvodu pádu osoby do kolejiště ve stanici Palmovka je zastaven provoz metra v úseku Florenc – Černý Most. Náhradní dopravu zajišťují autobusy,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
Incident se podle webu Pražšké integrované dopravy stal v 17:39.
„Žena skočila před projíždějící soupravu metra a zůstala zaklíněná pod jedním z vagonů. Nejeví známky života, na místě probíhá záchranná akce,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
V dotčeném úseku je mezi stanicemi Florenc - Křižíkova - Palmovka - Vysočanská - Lehovec zavedena náhradní autobusová doprava XB.