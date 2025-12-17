Mezi Florencí a Smíchovským nádražím stojí metro, jezdí náhradní doprava

Provoz se v tomto úseku přerušil před 09:00. Dopravní podnik uvedl, že důvodem je uvolněná kabeláž mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Anděl.
„Teď hlásí na Můstku, že i přestup mezi linkami A a B je přerušen,“ uvedla z místa pro iDNES.cz redaktorka. „Lidé jsou zmatení, dožadují se tu rady jeden druhého. Stojí tu jeden pracovník a hlídá jedny z eskalátorů.“ doplnila.
V úsecích Florenc - Černý Most a Smíchovské nádraží - Zličín funguje metro bez omezení. Spoje ale nedodržují jízdní řád.
V úseku Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží funguje náhradní tramvajová doprava linky XB.