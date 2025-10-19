Připravujeme podrobnosti...
Metro na Invalidovně srazilo člověka, provoz stojí
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...
Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody
Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...
Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí
Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...
VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?
Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...
Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti
Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...
Jablonec - Dukla 0:0, domácí mohli jít do čela, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou
Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...
Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice
Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...
Ve stanici Invalidovna došlo v neděli večer ke srážce soupravy metra s člověkem. „Na místě právě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému,“ informoval policejní mluvčí Richard...
Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili
Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....
Čechům nevěřil, bál se špionů. V úkrytu v Ládví Che Guevara úplně změnil image
Prvorepubliková vila v Ládví, kde se v dobách socialismu několik měsíců skrýval architekt kubánské revoluce Che Guevara, je nyní na prodej za 27 milionů korun. Guevarovu cestu do Československa a...
V Praze klesají ceny plynu i elektřiny, teplo zdražuje. Emisní povolenky budí obavy
Dny se krátí, rtuť teploměrů klesá a opět nastává energeticky náročné období, ve kterém budou Pražané více svítit a topit. Dobrou zprávou pro většinu z nich nicméně je, že jim jak plyn, tak elektřina...
Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia
Když v průběhu tiskové konference po překvapivé remíze se Zlínem (0:0) dostal otázku ohledně možnosti v blízké době trénovat národní tým, nejprve si v žertu ulevil: „Tohle je hodně těžký den, ale...
Konečný? Konečně! Mistr po první trefě za Rytíře: Pomáhá Plekanec i mentální kouč
S gloriolou mistra posílil hokejista Jakub Konečný kladenské Rytíře, na první gól v novém dresu se však načekal do čtrnáctého zápasu. A v páteční bitvě s Vítkovicemi byl klíčový: v oslabení a...
První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál
Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...
Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál
Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...
Pardubice - Ml. Boleslav 2:1. Sychra vystřelil první Trousilovu výhru
Vítěznou premiéru u fotbalistů Pardubic zaznamenal Jan Trousil, jenž si odbyl debut jako hlavní trenér v nejvyšší soutěži. V zápase 12. kola jeho svěřenci udolali Mladou Boleslav 2:1, hosté hráli od...
Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi
Plzeňští fotbalisté v premiérovém utkání pod novým koučem Martinem Hyským zvítězili, ale byla to pro ně ve 12. kole v pražském Ďolíčku proti Bohemians náročná šichta. Na rychlý gól Durosinmiho hosté...