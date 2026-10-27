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Metro a autobusy o prázdninách prodlouží intervaly, běžně pojedou jen tramvaje

Autor:
  11:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

S nadcházejícími podzimními prázdninami se v Praze upravují jízdní řády městské hromadné dopravy. Metro, trolejbusy i autobusy pojedou podle poloprázdninových jízdních řádů.

Informoval Ropid v tiskové zprávě.

„S ohledem na státní svátek 28. října a něj navazující podzimní prázdniny, a tedy i očekávaný pokles poptávky po cestování, bude během tohoto týdne upraven provoz linek PID,“ uvedl mluvčí organizace Filip Drápal.

Ve středu 28. října pojedou linky MHD podle nedělních jízdních řádů.

Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října budou na všechny linky metra a většinu trolejbusových a autobusových linek MHD aplikovány poloprázdninové jízdní řády. Tedy mírně se prodlouží intervaly hlavně v ranní a odpolední špičce.

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Nepojedou také školní linky. Navíc už od úterý nejedou některé linky obsluhující školy, které mají od pondělí ředitelské volno.

Provoz tramvají v příštích dnech zůstává zachovaný podle standardních jízdních řádů.

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