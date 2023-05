Mladí metalisté Destroy! baví. Naše publikum je generačně jinde, říkají

Když kytarista a zpěvák Šimon Král (14 let) spolu s bubeníkem Ondřejem Szeligou (15) a baskytaristou Jiřím Kuxem (17) spustí svůj řízný trash metal, přivedou do varu chlapy před pódiem, kteří jsou ve věku jejich otců, nebo dokonce dědů. „Naopak mezi našimi vrstevníky jsme za exoty, co někde na koncertě točí hlavou s dlouhýma vlasama,“ říká s úsměvem Šimon Král, zakladatel skupiny. Na rozhovor ho doprovodil jeho otec, rovněž Šimon, zpěvák berounské skupiny Black Hill a zároveň manažer Destroy!.

V březnu jste vydali EP, které obsahuje pět vašich skladeb. Kde jste ho nahrávali a byla to vaše první studiová zkušenost?

Bylo to loni na podzim v Karlštejně v nahrávacím studiu FatDog. Kompletně nám práce na desce zabrala čtyři dny. Myslím, že jsme se s tím vypořádali perfektně. Studio patří našemu kamarádovi, muzikantovi a producentovi Pavlu Marcelovi. Aktuálně hraje s Michalem Prokopem ve skupině Framus 5, řadu let vystupoval v kapele Pumpa nebo se skupinou Bypass Viléma Čoka. V jeho studiu nahrávají i Black Hills mého táty. Moje první studiová zkušenost to nebyla. Měl jsem možnost dvakrát zpívat na desce písničkářky Radůzy. To mi ale bylo kolem osmi let.