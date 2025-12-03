Nebyl to trestný čin, řekl soud. Osvobodil policistu viněného z vynášení informací

  10:56
Městský soud v Praze ve středu zprostil obžaloby policistu, který podle státního zástupce vynesl neveřejnou informaci, že bývalého starostu Prahy 3 za ODS Alexandera Bellua prověřuje policie. Zrušil tím dřívější peněžitý trest 50 tisíc korun, který mu uložil Obvodní soud pro Prahu 9. Podle předsedkyně odvolacího senátu Petry Benešové sice policista pochybil, nešlo však o trestný čin, ale kárné provinění, které je už promlčené.
Obžalovaný policista Martin Lonský | foto: Peter AntalíkiDNES.tv

Policista se podle obžaloby v roce 2021 dozvěděl, že pražské policejní ředitelství bývalého starostu prověřuje kvůli půjčce, kterou získal od podnikatelů, jejichž firmy zajišťovaly IT služby pro Prahu 3. Podle obžaloby informaci předal svému známému, konkurenčnímu politikovi z TOP 09 Antonínu Svobodovi, a následně se objevily i v médiích.

Prvoinstanční soud policistovi uložil peněžitý trest letos v červenci za trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněného nakládání s osobními údaji. Proti rozsudku se odvolaly obě strany.

Předsedkyně senátu ve středu v odůvodnění zprošťujícího rozsudku řekla, že dokazování prvoinstančního soudu bylo adekvátní, ale pochybil v právním hodnocení jednání obžalovaného, a to u obou trestných činů. V případě zneužití pravomoci sice podle ní jednoznačně šlo o pochybení, ale nikoliv trestný čin. „Nedosahují takové povahy a takové intenzity, aby bylo namístě je posoudit jako jednání trestné,“ řekla soudkyně.

V případě trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji pak vyzrazené informace obsahovaly jméno exstarosty a to, z čeho je podezříván. „To nejsou osobní údaje,“ řekla soudkyně. Dodala, že jednání policisty sice jednoznačně splňovalo parametry kárného přečinu, ale o postoupení kárnému orgánu soud rozhodnout nemohl, protože kárná odpovědnost je promlčena, pokud řízení nezačne ve lhůtě jednoho roku.

Soud tak vyhověl odvolání obžalovaného a zamítl odvolání státního zástupce, který požadoval naopak přehodnocení peněžitého trestu na podmíněný.

Rozsudek je pravomocný, je proti němu možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu. S případnými požadavky na finanční odškodnění odkázala soudkyně exstarostu Bellua stejně jako prvoinstanční soud na občanskoprávní řízení.

16. července 2025

Soudy

