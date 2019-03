Vyděrač napadl oběť samurajským mečem, nutil ho tančit i šňupat drogy

„Trest je nepřiměřeně mírný vzhledem k povaze skutku, i trest vyhoštění mohl být citelnější,“ uvedla dnes předsedkyně senátu městského soudu Věra Trojanová. Kauzu v prvním stupni rozhodoval loni na podzim Obvodní soud pro Prahu 3. Dimitrovovi hrozilo od dvou do osm let, Lukaševičovi až deset roků.

Proti jeho rozsudku se ale neodvolal žalobce, trest tak nebylo možní přitvrdit. Ortel napadla jen obhajoba, ta však v Dimitrovově případě rozporovala jen trest vyhoštění. V kauze ukrajinského společníka nebyl advokát spokojen s povinností oběti platit náhradu škody.

Avšak i tato odvolání dnes městský soud zamítl. V případě náhrady škody nebylo podle rozhodnutí důležité, zda se Lukaševič činem přímo obohatil, ale to, že napadení účastnil.

Hrozba katanou a ponižování

Koupě mobilního telefonu se podle verdiktu loni 5. února dopoledne v jednom ze žižkovských bytů pro mladého Asijce změnila v noční můru. Za dveřmi domu na něj čekal mimo jiné Aleksandar Dimitrov, vybavený klasickou zbraní starých samurajů.

„Poškozeného nejprve opakovaně udeřil pěstí do hlavy, přikázal mu, ať se svlékne do naha. V ruce držel japonský meč katanu, kterou poškozenému propíchl botu, a nůžkami ustřihl vlasy. Proto poškozený z obav o své zdraví a život obžalovaného poslechl a do naha se svlékl,“ popsal atak žalobce.

Poté musela oběť například vyšňupat či z mobilu slízat drogu pervitin, smíšenou s kamagrou - podpůrným prostředkem na erekci. „Poškozený musel klečet svázaný na kolenou nebo stát se svázanýma rukama za zády čelem ke zdi, se smyčkou kolem krku,“ uvedl rozsudek obvodního soudu.

Oprátka se při jakémkoliv pohybu rukou utahovala, mladík musel na pokyn Dimitrova i tančit a smát se, vše za přítomnosti dalších dvou neznámých mužů. „V průběhu výše uvedeného obžalovaný poškozeného natáčel na mobilní telefon, fotil a záznamy předával na sociální síť Facebook,“ uvádí dokumenty.

Týrání skončilo po několika hodinách, Asijec na závěr musel poklidit byt, pověsit prádlo na sušák a uklidit nádobí. Teprve poté jej věznitel podle rozsudku propustil. Muž pak bezprostředně po útok musel vyhledat lékařskou pomoc.

S nožem za šperky

Dimitrov se také podle rozsudku účastnil i jiného napadení muže v bytě na Žižkově. Ten podle obžaloby chtěl nabídnout k prodeji šperky. Dimitrov tuto oběť měl napadnout pěstmi, druhý Bulhar ji ohrožoval nožem.

Další skutek se odehrál podle rozsudku 7. března v noci, tentokrát v centru Prahy. Tam Dimitrov a zmíněný Ukrajinec Lukaševič potkali muže, který se stal i obětí zmíněného napadení 1. března. V tomto případě se motivem činu stalo vymáhání údajného dluhu.

Útočníci oběť stáhli ze schodů noční tramvaje linky 92, kterou se pokusil ujet. Poté ji odtáhli do průchodu v ulici Na Příkopech. „Lukaševič jej opakovaně udeřil pěstí do hrudníku a břicha, kdy poškozený vyndal z kapsy kabátu mobilní telefon,“ uvedl rozsudek.

Poté došlo k „prošacování“ napadeného. „Při tom mu vzali přesně nezjištěné množství pytlíků s přesně nezjištěným obsahem rubínů, diamantů a dalších drahých kamenů, které měl různě po kapsách,“ praví verdikt.

Pro oběť to neskončilo, se svými nedobrovolnými společníky musel taxíkem vydat do svého bytu v Karlíně a „odevzdat“ své věci. Šlo mimo jiné o značkové oblečení, ale také mikrovlnou troubu, autorádio, ale i žraločí zuby a další předměty.