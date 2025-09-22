Dostavba městského okruhu už má projektanty, stále hrozí propadnutí EIA

Štěpánka Pavlína Borská
  16:41
Přestože radní v pondělí posunuli dostavbu městského okruhu do další fáze, stále platí, že vnitřnímu obchvatu Prahy může vypršet EIA dřív, než stihne získat stavební povolení. EIA, tedy zhodnocení dopadů stavby na okolní životní prostředí, platí do října 2027. Kvůli novele zákona se už nedá prodloužit.
Pražský okruh

Pražský okruh | foto: Profimedia.cz

Koláž mimoúrovňové křižovatky u Běchovic a skutečného stavu stavby
Rada v časové tísni v půlce ledna schválila vypsání zadávacího řízení na stavbu chybějících částí okruhu v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, díky čemuž se mělo výběrové řízení podstatně zrychlit. Ale až po devíti měsících radní odhlasovali, že projekt k vydání stavebního povolení posunou tři firmy.

Z ptačí perspektivy. Stavba Pražského okruhu mění východ města k nepoznání

„Jde o rozsáhlou zakázku, u které bylo nutné v několika fázích vyřešit všechny dílčí návrhy dodavatelů. Po odevzdání závazných cenových nabídek jsme navíc museli zajistit zpracování znaleckých posudků. Tento proces byl časově náročný vzhledem k rozsahu zakázky a nárokům jak na technickou kvalifikaci, tak i na smluvní dokumentaci,“ odůvodnil náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) trvání výběrového řízení.

Vydání stavebního povolení se předpokládá na přelomu let 2027 a 2028. Hřib se však domnívá, že se to stihne dřív. „Předpoklad odevzdání dokumentace k projednání je do konce roku 2026. To znamená, že je reálné získat povolení záměru ještě před vypršením platnosti EIA v říjnu 2027. Na tom, aby se vše stihlo, intenzivně pracujeme a probíhají všechny potřebné dílčí i koordinační procesy,“ uvedl náměstek.

Praha má ještě další možnost. Může požádat o výjimku a díky ní si vyžádat prodloužení platnosti EIA počtvrté. „Ministerstvu dopravy se podařilo vyjednat výjimku pro liniové dopravní stavby a následně také na některé vodohospodářské, které staví stát. Z těch dopravních jsou typické třeba dálnice,“ řekl dříve iDNES.cz radní pro investice Zdeněk Kovářík (ODS). Zda se pražským poslancům povedlo pro návrh získat podporu napříč politickým spektrem, zatím podle Hřiba není jasné.

Nový most spojí dálniční okruh kolem Prahy. Porota vybere z těchto pěti finalistů

Propojení dosavadních konců Městského okruhu z Pelce-Tyrolky na Štěrboholskou radiálu přes Balabenku ve Vysočanech bude měřit 10,5 kilometru a z toho 8,5 kilometru povede šesti tunely. Úsek z Pelce-Tyrolky v Holešovicích ke křižovatce U Kříže v Libni bude projektovat PUDIS.

Dokumentaci Libeňské spojky, jež povede od U Kříže na křižovatku u nemocnice Bulovka, vypracuje Metroprojekt. Sdružení SATRA-MOTT se bude věnovat části okruhu vedoucímu z Balabenky na Štěrboholskou radiálu. Projektová dokumentace bude stát celkem 207 milionů Kč bez DPH. Stavba, která bude trvat asi 10 let, by měla začít v roce 2030, pokud vše půjde, jak má. V opačném případě může začít o dekádu později.

