Městský okruh? Teď, nebo nikdy. Pražští radní spustili zadávací řízení

Koncem loňského roku se po dlouhých letech konečně pohnula také dostavba vnějšího Pražského okruhu. ŘSD zahájilo stavbu úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 v prosinci. Po svém otevření by dálnice měla především odklonit kamiony, které nyní jezdí přes Spořilov a Štěrboholskou radiálu, a odlehčit také dopravě na Jižní spojce. Stavba úseku o délce 12,6 kilometru by měla vyjít na 9,8 miliardy korun. Hotovo by mělo být v roce 2027. Bude se jednat o osmou část okruhu uvedenou do provozu. První z nich se otevřela v roce 1983. Na dosud poslední otevřený úsek mezi dálnicemi D1 a D5 auta vyjela v roce 2010. Kromě úseku 511 chybějí ještě tři úseky okruhu v severní části metropole od Satalic kolem Březiněvsi k Ruzyni.