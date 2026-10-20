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Josefu Kemrovi v Kladně odhalili pamětní desku i komiks o jeho životě a kariéře

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  17:29
Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu...

Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu věnovaných herci Josefu Kemrovi, oběti náboženské nesvobody. (20. října 2025) | foto: ČTK

Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu...
Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu...
Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu...
Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu...
14 fotografií
Nová pamětní dlaždice u kladenského divadla a komiks ode dneška připomínají osud herce Josefa Kemra, který mezi roky 1945 až 1947 v divadle působil. Představí jej i série obrazů ve foyer. Obrazy vytvořili studenti Gymnázia Kladno, odkud je i ilustrátorka komiksu Edita Kučerová.

Oběti režimů obdobně připomínají i díla z předchozích let. Nyní série skončí, ale kantoři i studenti gymnázia chystají další počiny připomínající oběti totality, například akci ke Dni válečných veteránů, řekly spoluautorky textu komiksu a iniciátorky nápadu Adéla Vaníková a Marcela Šmejkalová z Gymnázia Kladno.

Komiks představuje Kemra nejen jako oběť náboženské nesvobody, ale i jeho kariéru a veřejné působení. V Kladně se seznámil se svou první manželkou, herečkou Evou Foustkovou. „Podařilo se nám zjistit, že tady skutečně strávil poměrně šťastné dva roky,“ uvedla Vaníková. Zároveň komiks zmiňuje ideologické tlaky, které Kemr jako silně věřící člověk vnímal a které měly vliv i na jeho kariéru.

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Cílem projektu je podle Šmejkalové, aby studenti poznali konkrétní osudy spjaté s regionem včetně historických souvislostí.

Autorka ilustrace komiksu znala herce především z filmu Na samotě u lesa, ale postupně zjistila, že i z řady dalších. Zvolila techniku kresby tužkou a pastelkou. Při tvorbě ilustrací chtěla, aby ladily s dříve vydanými komiksy. „Ale samozřejmě tam je můj rukopis, co se týče stylu,“ vysvětlila autorka a dodala, že si pročítala i dříve vytvořené komiksy a tento způsob poznávání historie ji bavil. „A byla tam spousta zajímavých informací, které nejsou třeba tak dobře dohledatelné,“ doplnila Kučerová.

Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu věnovaných herci Josefu Kemrovi, oběti náboženské nesvobody. (20. října 2025)
Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu věnovaných herci Josefu Kemrovi, oběti náboženské nesvobody. (20. října 2025)
Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu věnovaných herci Josefu Kemrovi, oběti náboženské nesvobody. (20. října 2025)
Odhalení pamětní dlaždice před Městským divadlem a představení komiksu věnovaných herci Josefu Kemrovi, oběti náboženské nesvobody. (20. října 2025)
14 fotografií

Josef Kemr se narodil 20. června 1922 a zemřel 15. ledna 1995. Působil mimo jiné také v Městských divadlech pražských a od roku 1965 byl členem činohry Národního divadla.

Kromě běžné výuky se studenti na kladenském gymnáziu k moderním dějinám přiblíží také přípravou různých akcí a mají i možnost se jim věnovat na semináři. „Máme tady seminář z moderních dějin a mezinárodních vztahů, kde si můžeme dovolit to trochu víc akcentovat a právě tam přinášet ty příběhy,“ doplnila Vaníková.

Předchozí dlaždice a komiksy byly také věnované osobnostem, které měly problém s totalitními režimy a zároveň byly spjaté s Kladnem. U kladenského divadla mají pamětní dlaždice i herci Anna Letenská, Jiřina Štěpničková, Vlasta Burian a Václav Stýblo.

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Dalším projektem byla naučná stezka o tragédii, kdy za druhé světové války na kraji Kladna zemřely na čtyři desítky lidí po nouzovém odhození bomb spojeneckým letadlem nad domněle prázdným lesem. Samostatně vznikly komiksy o životě političky, novinářky a feministky Františky Plamínkové a první dámy Hany Benešové.

Den válečných veteránů připomíná gymnázium v posledních letech pravidelně, letos by akce měla být rozsáhlejší, i s ukázkou vojenské techniky. Připomene odkaz kladenského rodáka a absolventa gymnázia, generála Jaroslava Selnera, který bojoval u Tobruku i na východní frontě. Letos prvně studenti vytvoří nejen červené vlčí máky k uctění válečných veteránů, ale i fialové k připomínce zvířat ve službách armády.

Jedním z nejznámějších je německý ovčák Antis, který za 2. světové války létal s pilotem Václavem Robertem Bozděchem, který působil u 311. československé bombardovací peruti Royal Air Force, v bombardéru.

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